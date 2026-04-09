KOTRA, 핀란드와 9400억 규모 'K9 자주포' 수출계약 체결

AI 핵심 요약beta
- KOTRA가 9일 핀란드 헬싱키에서 K9 자주포 수출계약 체결했다.
- 강경성 사장과 핀란드 국방부 올리 루투 국장이 서명했다.
- 한화에어로스페이스가 9400억원 규모 112문 공급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7개월 간 핀란드 정부와 협상 끝에 성과
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 핀란드와 약 9400억원 규모의 정부 간 'K9 자주포' 수출계약을 체결했다.
KOTRA는 9일(현지시각) 핀란드 헬싱키에서 핀란드 국방부와 'K9 자주포' 공급을 위한 정부 간 수출계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약은 양국 정부가 방산협력 확대를 위해 지속 협의해 온 사항으로 코트라는 우리 정부를 대표해 계약 당사자로 참여했다. 이에 핀란드에서는 올리 루투(Olli Ruutu) 국방부 자원정책국장이 서명했다.
체결식에는 강경성 KOTRA 사장과 방산물자교역지원센터장, 손재일 한화에어로스페이스 대표, 김정하 주핀란드 대사가 참가했다. 핀란드에서도 국방부 및 군수, 육군사령부 고위급 인사가 다수 참여했다.
이번 계약으로 한화에어로스페이스는 약 9400억원(5.46억 유로) 규모의 K9 자주포 112문을 핀란드 국방부에 공급하게 된다.
지난해 8월 ▲KOTRA ▲한화에어로스페이스 ▲방위사업청 ▲대사관 등이 참여하는 '팀코리아 협상단'의 킥오프 미팅을 시작으로 7개월여 간의 핀란드 측과 협상을 통해 거둔 성과다.
핀란드는 지난 2017년 정부 간 계약을 통해 96문의 K9 자주포를 도입했다.
이번 두 번째 계약 체결을 통해 극지가 가까운 북유럽 기후에서 우리 무기 우수성이 입증됐다는 점에서 타국 수출에도 신뢰성을 입증하는 중요한 사례로 작용할 수 있다.
강경성 KOTRA 사장은 "1차 도입 후 8년간 극지 인접 핀란드에서 운영 후 재선택을 받았다는 면에서 타 지역 수출에도 높은 신뢰를 보여주는 사례로 작용하게 돼 기쁘다"며 "대한민국이 글로벌 방산 4대 강국으로 도약할 수 있도록 기업, 공관 및 전문 기관과 팀코리아 협업을 강화해 K-방산 수출 확대에 힘쓰겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com