KOTRA "고객 최우선주의 강화"…서비스 혁신 박차

고객서비스 혁신 강화…접근성 개선

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 '고객서비스 혁신 다짐식'을 열고 고객을 위한 서비스 혁신 계획을 발표했다.

다짐식에서는 ▲신(新)고객비전 선언 ▲신(新)고객헌장 제창 ▲전문가 특강 ▲고객우선나무 설치 및 직원의 결심카드 달기 행사가 이어졌다. 코트라가 연초부터 준비한 다양한 '고객서비스 혁신 계획'도 등장했다.

코트라는 고객사의 비즈니스 접근성을 향상하고자 86개국 132개 전 무역관의 '열린 무역관 서비스'를 확충할 계획이다. 사무공간 제공 중심 서비스를 현지 사장·바이어 정보 및 무료 상담 서비스로 확장한다. 매주 목요일은 온라인 화상을 위한 상담이데이(e-day)로 운영해 무료 고객에 대한 심층 서비스를 제공키로 했다.

대한무역투자진흥공사(KOTRA) 임직원들이 9일 본사에서 '고객서비스 혁신 다짐식'을 개최하고 고객헌장을 제창하고 있다. [사진=KOTRA] 2026.03.09 gkdud9387@newspim.com

지방소재 기업과 비회원사, 불만족 기업에 대한 지원에도 힘을 쏟는다. 찾아가는 서비스를 확충해 고객사 애로를 능동적으로 파악해 해소하도록 할 계획이다. 또한 고객이 자유롭게 제안, 불만 사항을 제시하고 확인할 수 있도록 '코트라 신문고'도 도입 하기로 했다.

고객의 수출 투자 서비스 경험 전 과정을 개선하기 위해 마이데이터(MyData) 시스템을 활용해 서류 간소화, 신규 고객 '환영 패키지(자료집)' 제공, 사업 미 선정 고객에 대한 안내 및 대체 서비스 제안도 개시 예정이다.

서비스 편의성을 향상하기 위해 대화형 AI 기반의 'AI 수출비서' 서비스도 연내 오픈 예정이다. 현재 시범 운영 중인 AI 수출비서가 오픈되면 온라인상에서 수출 투자 서비스를 일괄 지원 받고 이력을 확인할 수 있도록 한다는 계획이다.

강경성 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장(왼쪽)과 임직원들이 9일 본사에서 '고객혁신 다짐식'을 개최한 이후 '고객우선 나무'에 직원들의 결심카드를 매달고 있다. [사진=KOTRA] 2026.03.09 gkdud9387@newspim.com

코트라는 최근 수년간 고객 최우선주의 원칙을 뿌리내리기 위해 노력 중이다. 강경성 사장은 취임 한 달 만에 핵심가치 체계를 개편하면서 '고객'을 전면에 배치했다. 이어 '新고객가치경영'을 전면 도입해 공공기관 최초로 공정거래위원회로부터 소비자중심경영(CCM, Consumer-Centered Management) 인증도 획득했다.

강경성 코트라 사장은 "임직원들이 1% 고객의 불만족 사항에도 귀를 기울여 개선하고, 불만 고객을 우호 고객화하는 조직문화를 만드는 데 힘쓰겠다"며 "고객사의 글로벌 비즈니스 여정과 끝까지 함께하는 신뢰받는 동반자가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com