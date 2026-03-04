MWC 참여 131개사 빛났다…KOTRA, 혁신기업 IR 지원사격

"MWC서 K-혁신기업 기술력 뽐내"
강경성 사장 "혁신기업 체계적 지원"
[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 우리 혁신기업의 글로벌 마케팅을 적극 지원하고 나섰다.
코트라는 이달 3일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 모바일통신박람회(MWC)에서 한국 기업 131개사가 통합한국관에 참가했다고 4일 밝혔다.
박람회 둘째 날인 3일(현지시간) 한국관 내 무대에서 코트라 등 4개 기관이 K-혁신데이를 공동 개최하고 K-혁신기업들의 피칭 IR을 통해 글로벌기업과 제휴 및 투자유치를 지원했다. 통합한국관에는 SKT, KT, LG유플러스 등 대기업이 7개사, 기타 단체 및 개별참가 기업도 41개사였다.
IR에서는 코트라가 초청한 퀄컴(Qualcomm), 네슬레(Nestle), 렌페(Renfe), 인드라(Indra) 등 글로벌투자가 및 VC·CVC 100여개사가 지켜보는 가운데 AI, 반도체, 무선통신, 보안 관련 K혁신 기업 9개사가 발표에 나섰다.
IR 행사 직후 한국 참가기업 9개사가 유럽 및 스페인 유력 투자가 20개사와 기업별 평균 4건의 후속상담을 즉석에서 진행할 정도로 현장의 관심이 높았다. 특히, 로봇용 초저지연 무선통신솔루션 기업인 '밀리웨이브'는 스페인 지방정부 산하 기관과 후속 상담 진행을 위해 논의 중이다.
코트라는 IR 참가사들의 성과를 높이기 위해 피칭 전문가와 피칭 내용 및 방식 관련 사전컨설팅을 제공했다. MWC 개막 전 '디지털 MWC 통합한국관'을 운영해 사전마케팅을 지원한데 이어 전시회 후에는 'MWC 2026 탐방보고서'도 발간할 계획이다.
MWC 혁신상 2개 부문에서 우리기업 다수가 후보에 올랐다. ICT 분야 오스카상으로 불리는 Glomo(Global Mobile) Awards에서 MWC 기간 중 코트라 한국관에 참가한 앤오픈(생체 복합 인증 솔루션) 사가 디지털테크 부문 최우수상 후보에 올랐다.
4년 후가 주목되는 혁신기업 'TOP 1'을 뽑는 프로그램에서는 우리 혁신기업 '에임인텔리전스(AI 보안)', '인헨스(AI 기반 커머스)', '옵트에이아이 (AI 최적화솔루션)'가 준결승(TOP20)에 이름을 올렸다.
우리기업들은 3월 2일 발표된 결승(TOP5) 후보에는 포함되지 못했으나, 전세계 유망 스타트업 수백여개사가 겨루는 세계적인 프로그램에 한국기업이 3개사나 이름을 올렸다는 점에서 의의가 있다. 한편, 최종 우승기업은 5일(현지시각) 발표될 예정이다.
강경성 코트라 사장은 "K혁신기업에 대한 글로벌 기업들 관심이 이어지는 가운데 MWC는 우리 첨단기업 글로벌화를 위한 유용한 플랫폼"이라며 "우리 혁신기업들이 글로벌 시장에서 기회를 잡을 수 있도록 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com