서부선 등 서남권 경전철 신속 추진…남부순환지하道, 강서~강남 40분으로

서울시 '서남권 대개조 2.0'서 서남부 교통개선계획 발표

서부선·목동선 등 서남부 도시철도망 조기 구축 추진

남부순환도로 지하화-신림봉천터널로 강남 접근성 대폭 줄여

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 은평구 새절역에서 신촌을 지나 여의도~서울대입구역을 연결하는 서부선과 난곡선, 목동선과 같은 서울 서남부 지역을 연결하는 경전철 노선에 대한 사업추진이 속도를 낼 전망이다. 이를 위해 예비타당성조사 제도 개선을 건의하고 사업방식을 다각화한다.

또 서울 남부를 횡단하는 남부순환도로 가운데 서부 구간을 지하화해 현재 70분 이상 소요되는 강서~강남 접근속도를 40분으로 절반가량 줄인다.

5일 서울시가 발표한 '서남권 대개조 2.0'에는 이같은 내용의 '교통개선 방안'이 포함됐다.

서울시는 도시철도망 구축, 도로 확장과 같은 교통인프라를 확충해 서남권의 접근성을 획기적으로 개선한다는 목표다. 지역 곳곳을 촘촘히 잇는 철도망과 도로 신설·확대로 사통팔달 교통인프라를 완성한다는 방침이다. 이처럼 강화된 접근성을 바탕으로 조성 준비 중인 이 일대 첨단 산업단지의 경쟁력을 높인다는 목표로 보인다.

먼저 지역 연결성 강화를 위해 강북횡단선, 목동선, 서부선, 난곡선 4개 주요 노선을 조속히 추진해 대중교통 사각지대를 해소하고 목동 재건축과 난곡 재개발 등 미래 교통수요 증가에 선제적으로 대응한다. 다만 2031년 서부선 완공 등 개통시기에 대해서는 확답하지 못했다. 현재 서부선은 민자사업자 선정단계에 있으며 난곡선은 예비타당성 조사가 진행 중이다. 또 강북횡단선, 목동선은 예비타당성 조사를 준비하는 상황이다. 서울시 관계자는 "사업마다 상황이 다른데 최대한 빠르게 사업을 진행할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

서울시는 이들 4개 경전철 노선의 추진을 위해 정부에 예비타당성 조사 개선을 건의한다는 방침이다. 서울시 도시철도의 경우 예비타당성 평가 대상은 경제성 분석(BC분석) 60~70%, 정책성 분석 30~40%로 구성된다. 시는 이같은 기준을 적용하면 목동선과 강북횡단선 모두 예타를 통과하기 어렵다는 판단으로 정책성 분석을 높여줄 것을 건의한다는 방침이다.

아울러 사업방식 다각화를 추진해 BC분석을 강화한다는 복안을 갖고 있다. 서울시 관계자는 "시는 축적된 철도계획사업 노하우와 사업방식 다각화, 예비타당성 조사 제도 개선을 건의하는 등 추진력을 확보하고 노선 간 연계성을 높여 시민 체감 효과를 극대화할 것"이라고 말했다.

아울러 상습 정체 구간을 해소하고 지상 공간을 시민에게 돌려주기 위한 '도로 신설·확대'도 본격 추진한다. 남부순환도로, 국회대로는 지하화하고 서부간선도로는 5차로로 확장하는 것이 주요 내용이다.

남부순환지하도로는 강서구 개화동~관악구 신림동의 15㎞ 구간에 지하도로를 신설하는 것이다. 여기에 현재 공사중인 신림~봉천터널을 활용해 동서축 네트워크를 보완해 서남권 전반의 교통 효율을 높인다.

국회대로 지하화는 경인고속도로 신월나들목(IC)~국회의사당 교차로에 이르는 7.6㎞구간에 연장 4.1㎞의 지하차도를 신설하는 사업이다. 이 사업으로 상부 교통량을 분산시키며 지상부는 친환경적 테마형 공원을 조성해 단절된 지역을 연결하고 시민 여가 공간을 제공한다.

아울러 서부간선도로는 현 4차로를 5차로로 확장하고 보행육교와 덮개공원을 설치해 교통 흐름을 개선하는 동시에 안양천 접근성도 높인다.

특히 강남순환로를 신림봉천터널을 통해 남부순환로까지 연장해 서남권 지하고속도로를 완성한다. 이를 통해 강남에서 강서까지 이동시간을 70분에서 40분으로 획기적으로 단축시킨다. 서울시는 이 사업으로 인한 통행 불편을 최대한 방지한다는 방침이다. 서울시 관계자는 "남부순환도로 지하화 사업에 따른 통행불편을 줄이기 위해 공사를 다각도로 검토할 것"이라고 말했다.

서울시는 서남권 대개조 2.0에서 밝힌 교통사업의 수행을 위해 5조5000억원을 투입할 계획이다. 먼저 철도 부문에선 서울시비 1조원과 국비 7000억원 포함 총 1조7000억원을 투입한다. 이 가운데 강북횡단선 및 서부선 사업비는 지난달 발표한 '다시강북전성시대 2.0'에 포함돼 있어 제외됐다. 도로 부문에선 서울시비 2조3000억원과 민자 1조5000억원을 합쳐 3조8000억원이 소요될 것으로 예상되고 있다.

서부선의 경우 2029년 착공해 2034년 준공할 계획이며 도로의 경우 사업에 따라 차이를 보이고 있다. 먼저 남부순환도로 지하화사업은 2030년 착공해 2035년 준공 예정이며 현재 사업이 진행 중인 신림봉천터널은 2031년 준공을 예상하고 있다. 또 2024년 착공된 영등포로터리 도로 구축사업은 2027년 준공을 계획하고 있으며 국회대로 지하화사업은 2030년 마무리될 예정이다.

