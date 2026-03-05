KODEX 방산 ETF 2종, 이틀간 개인 순매수 1101억 기록

'방산TOP10레버리지', 지난 3일 수익률 28.5% 달성…전체 ETF 당일 1위

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국과 이란의 전쟁 발발 이후 국내 방산 ETF에 개인 투자자 자금이 집중되고 있다.

5일 삼성자산운용은 KODEX 방산TOP10과 KODEX 방산TOP10레버리지의 이틀간(3~4일) 개인 순매수 합계가 1101억원을 기록했다고 밝혔다. 두 ETF의 현재 순자산은 4264억원이다.

지난달 28일 미국이 이란을 공격한 이후 첫 거래일인 3일 KODEX 방산TOP10은 전체 ETF 개인 순매수 7위를 기록했으며 4일에도 8위를 유지했다. KODEX 방산TOP10레버리지는 같은 기간 각각 17위, 16위를 차지했다.

[사진=삼성자산운용]

수익률도 급등했다. 3일 KODEX 방산TOP10의 일간 수익률은 13.3%로 전체 ETF 3위(레버리지·인버스 제외)를 기록했다. KODEX 방산TOP10레버리지는 같은 날 28.5% 상승하며 전체 ETF 일간 수익률 1위에 올랐다. 연초 이후 수익률은 각각 28.91%, 49.02%다.

KODEX 방산TOP10은 방산부문 매출·해외 수출 비중·인공지능(AI) 방산 첨단기술을 보유한 국내 방산 기업 10개 종목에 투자하는 ETF로 한국항공우주·한화에어로스페이스·현대로템 등을 편입하고 있다. KODEX 방산TOP10레버리지는 방산TOP10 지수의 일간 수익률을 2배로 추종한다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 "러시아-우크라이나 전쟁에 이어 미국과 이란 전쟁까지 이어지며 세계적으로 한국 방산에 대한 수요가 증가하고 있다"며 "방산 기업 가운데 실제 방산 매출과 수출 비중을 고려해 구성된 KODEX 방산TOP10과 KODEX 방산TOP10레버리지에 대한 개인투자자들의 관심이 계속 이어질 것으로 기대된다"고 밝혔다.

