전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

벤처·혁신기업에 간접투자 길 열렸다, 기업성장펀드 제도 3월 17일부터 시행

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령, 금융투자업 규정 등 개정
코스닥 상장 공모펀드, 벤처·혁신기업에 60%·안전자산 10%·자율 30% 투자
4월까지 거래소 시스템 정비 완료, 운용사별 상품 출시·상장 추진

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 벤처·혁신기업에 투자하는 상장 공모 펀드인 기업성장펀드(BDC)의 출범이 오는 3월 17일부터 가능해 일반 투자자가 스타트업과 벤처기업에 간접 투자할 수 있는 길이 열리게 됐다.

금융위원회는 4일 BDC 도입을 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'이 위임한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령', 금융투자업규정, 한국거래소 코스닥시장 업무·상장·공시 규정이 개정됐다고 밝혔다.

BDC는 비상장 벤처·혁신기업과 투자를 완료한 벤처조합, 코넥스·코스닥 상장기업 등 주투자대상 기업에 자산 총액의 60% 이상을 투자해야 하는 위험도가 큰 투자다. 금융위원회는 벤처투자시장의 회수와 재투자 활성화를 위해 벤처조합 등과 시가총액 2000억원 이하 코스닥 상장기업에 대한 투자를 인정하되, 특정 분야 쏠림을 방지하기 위해 최소투자비율 60% 산정시에는 각각 30%까지만 인정하기로 했다.

[사진=금융위원회]



BDC가 스타트업과 벤처기업에 투자할 수 있는 방법은 증권 매입 도는 금전 대여 방식으로 했다. 증권 매입은 '모험자본' 공급이라는 취지에 맞도록 주식 및 주식연계채권(CB·EB·BW)의 매입으로 한정했으며, 모험자본 육성 및 신용위험 관리를 위해 금전 대여 금액은 전체 주투자대상기업 투자금액 대비 40% 한도로 제한하고, 금전 대여 타당성 및 신용위험 변동을 평가·관리할 수 있는 내부통제체계를 갖추도록 규정했다.

투자 위험을 감안해 자산총액의 10% 이상은 안전자산에 투자하도록 했으며, 주투자대상기업 최소투자비율 60%와 안전자산 10%를 제외한 나머지 30%는 현행 공모펀드 운용규제 하에서 자율적으로 운용할 수 있게 했다.

다만 BDC는 자산총액의 10%를 초과해 같은 주투자대상기업에 같은 방식으로 투자할 수 없으며, 대상기업 지본총수의 50%를 초과해 투자할 수 없도록 해 과도한 집중 투자도 막았다. 벤처기업 등에 대한 재간접 투자를 통해 운용규제를 회피하는 행위와 BDC 자산의 50%를 초과해 동일한 운용주체가 운용하는 벤처조합에 재간접 투자하는 행위도 금지했다.

위험성이 높은 BDC의 성격을 감안해 금융위원회는 여러 안전장치를 마련했다. BDC가 투자대상자산의 가격변동, 분할·합병 등 불가피한 사유로 운용규제 비율 위반시 기본 1년 간 규제 적용을 유예했으며, 시장 상황 등으로 최소투자비율 준수를 위해 추가 투자하는 것이 투자자의 이익을 저해할 우려가 있다고 투자심의위원회가 판단하는 경우 최소투자비율을 1년 간 규제 적용 유예하는 것도 가능하다.

비상장주식 등의 가격 상승으로 동일투자대상기업에 대한 동일 방식 투자 금액이 BDC 자산 총액의 10%를 초과하는 경우에도 이를 처분하는 것이 투자자의 이익을 저해할 수 있다고 투자심의위원회가 판단하는 경우 2년간 규제 적용 유예가 가능하게 했다.

또, 비상장주식 등에 투자하는 점을 감안해 5년 이상 만기를 설정하도록 하고, BDC가 소형화되지 않도록 최소모집가액은 300억원으로 했다. 한편, 운용사의 책임있는 펀드 운용을 위해 모집가액에 따라 600억원 이하분에 대해 5%, 600억원 초과분에 대해 1%를 시딩투자하고, '5년'과 '만기의 1/2(최대기간은 10년)' 중 긴 기간 이상 의무보유하도록 했다.

금융위는 벤처기업 등의 가치 평가에 대한 신뢰성과 투명성을 제고하기 위해 BDC에 대해 분기별로 펀드재산의 공정가액을 평가하도록 했고, 외부평가를 반기별로 실시하도록 했다.

DC는 설정·설립일 90일(전문투자자의 투자금만으로 설정·설립된 경우 3년) 이내 BDC 집합투자증권(이하 'BDC 증권')을 상장해야 하며, 주된 투자대상기업이 벤처·혁신기업인 점을 감안해 BDC 증권을 코스닥시장에 상장하도록 했다. 코스닥시장에 펀드가 상장되는 것은 20여년 만이다.

금융위원회는 이에 따라, 코스닥시장 내 BDC 증권 관련 상장절차를 마련하고, 관리종목·상장폐지 등 상장관리 제도를 마련했다. 또한, BDC 자산의 5%를 초과하는 규모의 자산(금전 대여 포함)의 취득·처분·변동, BDC 자산의 5%를 초과해 투자한 주투자대상기업의 주요 경영사항 발생 등에 대한 공시의무를 부과하고, 불성실공시 제재 근거 등을 마련했다.

BDC 운용은 모든 유형(증권, 부동산, 단기금융 등)의 공모펀드 운용이 가능한 기존 종합 운용사(42개사)는 시행일 즉시 '기업성장집합투자업'(이하 'BDC 운용업') 인가를 받은 것으로 간주하며, BDC 운용업 인가 신규취득을 희망하는 벤처투자회사(VC)·신기술사업금융업자(신기사)에 대해서는 원활한 진입을 위한 특례를 인정했다.

BDC 운용업은 현행 증권집합투자업과 동일하게 최저자기자본 40억원, 증권운용 전문인력 4명, 위험관리·내부통제·전산 전문인력 각각 1명 이상 등을 요구하되, 벤처·신기조합 운용경력이 3년 이상이고 금융투자협회 교육을 이수한 자 최대 2명을 증권운용 전문인력으로 인정한다.

한편, 금융위원회는 4월까지 거래소 시스템 정비를 완료하고, BDC를 운용하려는 운용사는 금융감독원 증권신고서 심사 및 거래소 상장심사 등을 거쳐 BDC 출시 및 상장을 추진할 계획이다.

BDC 투자를 희망하는 일반투자자는 상장 전 일반투자자를 대상으로 판매를 진행하는 BDC의 경우 해당 BDC 상품을 판매하는 은행·증권사의 온·오프라인 판매채널을 통해 투자할 수 있으며, 코스닥시장에 이미 상장된 BDC의 경우 투자자가 이용 중인 증권사의 MTS·HTS를 통해 주식·ETF처럼 매매 가능하다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동