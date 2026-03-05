라셀틱스, '글램미'서 안티에이징 스킨케어 제품 '펩타톡스' 소개

주름 개선 위한 나노 리포좀 기술 적용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 라셀틱스는 뷰티 라이프스타일 프로그램 '글램미'에서 배우 경수진이 자사의 안티에이징 스킨케어 제품 '펩타톡스' 라인을 소개했다고 5일 밝혔다.

펩타톡스 라인은 '주름 지우개'라는 별명으로 알려진 안티에이징 스킨케어 제품이다. 보툴리늄 톡신이 주름 개선에 작용하는 원리에서 착안해 개발된 것이 특징이다. 주름 완화 작용과 관련된 라이트 체인 성분을 정제해 화장품 원료로 적용했다. 여기에 나노 리포좀 전달 기술을 접목해 유효 성분이 피부에 보다 빠르고 안정적으로 흡수될 수 있도록 설계했다.

라셀틱스는 피부 탄력과 주름 관리를 동시에 돕는 홈케어 안티에이징 솔루션을 지향하며, 번거로운 피부과 시술이나 병원 방문 없이도 일상적인 스킨케어 단계에서 피부 컨디션 개선을 기대할 수 있도록 해당 제품을 개발했다. 특히 기초 케어 단계에서 피부 결과 보습 밸런스를 정돈해 메이크업 밀착도를 높여주는 점도 특징으로 꼽힌다.

라셀틱스 로고. [사진=라셀틱스]

라셀틱스는 올해 1월 '라셀틱스 스킨 리커버리 라인'을 출시했다. ▲라셀틱스 스킨 리커버리 펩타톡스 앰플 ▲라셀틱스 스킨 리커버리 펩타톡스 크림 ▲스킨 리커버리 화이트드롭 멜라토닝 에센스 등 3종이다. 현재 네이버 스마트스토어, 자사몰 등에서 판매 중이며 향후 판매채널을 확대할 예정이다.

라셀틱스 관계자는 "피부과 시술을 부담스러워하는 소비자들이 집에서도 간편하게 안티에이징 케어를 할 수 있도록 제품을 개발했다"며 "앞으로도 기능성과 편의성을 동시에 갖춘 홈케어 스킨케어 라인을 선보일 계획"이라고 밝혔다.

한편 최근 방송된 글램미에서 경수진이 사용한 제품은 라셀틱스의 ▲스킨 리커버리 펩타톡스 앰플 ▲화이트드롭 멜라토닝 에센스 ▲스킨 리커버리 펩타톡스 크림으로 구성된 안티에이징 라인이다. 경수진은 해당 제품을 자신의 '원픽' 제품으로 소개하며 꾸준히 사용하는 홈케어 스킨케어 루틴을 공개했다.

