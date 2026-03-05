네팔, 'Z세대 반정부 시위' 후 첫 총선 시작

3000만 인구 중 유권자 약 1900만 명, 임기 5년 하원의원 275명 선출

중도 성향 국민독립당(RSP) 최다 의석 확보 가능성 점쳐져

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 히말라야 국가 네팔에서 새 정부를 구성하는 총선이 5일 시작됐다. 청년들이 주축이 된 대규모 반정부 시위로 70명 이상이 사망하고 K.P. 샤르마 올리 전 총리가 사임한 지 약 6개월 만이라고 로이터 통신이 보도했다.

매체에 따르면, 약 1900만 명의 유권자는 이날 오전 7시부터 오후 5시까지 전국 투표소 1만여 곳에서 임기 5년의 하원의원 275명을 뽑는 총선 투표를 한다.

전체 의석 중 165석은 직접 선거로, 나머지 110석은 비례대표제로 선출된다.

차기 총리는 하원에서 단독 과반(138석 이상)을 확보한 정당의 대표가 대통령에 의해 임명된다.

개표는 투표 마감 뒤 시작되지만 비례대표제에 따른 추가 집계에 시간이 걸리는 점을 고려할 때 최종 결과를 확인하기까지는 일주일 이상 걸릴 수 있다고 선거관리위원회 관계자들은 전했다.

앞서 2022년 12월 총선 때는 투표 뒤 닷새 뒤에 차기 총리가 발표됐다.

이번 총선은 지난해 9월 청년층인 Z세대가 주도한 대규모 반부패 시위로 올리 총리 정부가 무너진 이후 처음 치러지는 전국 단위 선거다.

올리 전 총리가 이끈 좌파 성향의 통합마르크스레닌주의 네팔공산당(CPN-UML)과 네팔의회당(NC)의 좌파 연립정부는 부패를 척결하고 경제 문제를 개선하겠다고 약속했으나 실패했고, 반정부 시위에 부딪쳤다.

당시 네팔 경찰이 시위 강경 진압에 나서며 77명이 숨지고 2000여 명이 부상당했으며, 총리실과 국회의사당 등이 불에 타 5억 8600만 달러(약 8602억 원) 상당의 재산 피해가 발생했다.

지난해 시위로 부각된 부패 문제와 함께 일자리 창출이 이번 총선의 주요 쟁점으로 부상했다. 3000만 인구의 약 5분의 1이 빈곤층에 속하고, 청년 실업률 또한 높은 상황이라고 로이터는 전했다.

현재, 래퍼 출신인 발렌드라 샤(35) 전 카트만두 시장과 가간 타파(49) 네팔의회당 대표, K.P. 샤르마 올리 전 총리 등 3명이 유력한 차기 총리 후보로 거론되고 있다.

발렌 전 시장은 이번 총선을 앞두고 중도 성향의 국민독립당(RSP)에 합류했고, 타파 대표는 네팔에서 가장 오래된 주요 정당이자 이웃 나라 인도와 긴밀한 관계를 맺고 있는 정당인 NC를 이끌고 있다.

올리 전 총리는 지난해 반정부 시위 당시 과잉 진압으로 비판받고 있지만 여전히 CPN-UML 내부에서 지지를 받고 있다.

전문가들은 발렌 전 시장을 후보로 내세운 RSP가 최다 의석수를 차지할 것으로 예상하고 있다.

