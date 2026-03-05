유한킴벌리, 세계적 산업안전솔루션 기업 안셀과 파트너십 체결

내화학 글러브 국내 독점 판매

개인보호장비 시장 확대 기대

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 유한킴벌리는 130년 역사의 세계적 보건, 산업안전 솔루션 전문 기업 안셀(Ansell)과 전략적 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다. 이번 파트너십으로 유한킴벌리는 안셀의 내화학 글러브를 국내에 독점 판매할 수 있게 됐다.

안셀은 보건 및 산업안전 분야에서 독보적인 역량을 보유하고 있으며, 글러브와 보호복 등 개인안전보호구를 전세계 100개국 이상에 공급하고 있다. 대한민국을 비롯해 전세계 1000만 명이 넘는 근로자가 매일 안셀 제품을 사용하고 있고, 약 25개의 산업분야에 활용되고 있다.

[사진=유한킴벌리]

유한킴벌리는 글로벌 시장을 선도하는 안셀의 핵심제품인 '내화학 글러브' 라인을 4월부터 독점판매 형태로 국내에 공급한다. 터치앤터프(TouchNTuffTM), 알파텍(AlphaTecTM), 엣지(EDGETM) 등 약 150종의 다양한 제품이 공급될 예정이다.

양사의 이번 파트너십은 국내 개인보호장비 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 안셀은 국내 산업안전용품 시장을 주도해온 유한킴벌리 B2B(기업 간 거래) 비즈니스의 역량과 네트워크를 바탕으로 대형 고객을 적극 개발하고 안정적인 유통망을 확보할 수 있다.

유한킴벌리는 세계적 경쟁력을 갖춘 안셀의 내화학 글러브를 공급함으로써 포트폴리오를 확대하고, 개인보호장비 사업을 특수 용도 및 전문 분야로 확장할 수 있게 됐다.

양사의 협력은 근로자 안전을 강화하는 데에도 크게 기여할 것으로 기대된다. 산업현장은 물론 화학·가스 물질을 취급하는 실험실·연구실, 보건의료, 농업 등의 현장에서는 한국산업안전보건공단(KOSHA) 인증 내화학 글러브 착용이 의무화돼 있지만, 미인증 제품이 여전히 유통되고 있다.

양사는 화학물질이 피부로 노출돼 발생할 수 있는 손상, 피부질환, 면역 반응 등 산업재해를 예방하기 위해, 올바른 제품 사용 환경 조성에 힘쓸 계획이다.

김종구 유한킴벌리 B2B 사업부문장은 "글로벌 개인보호장비 시장을 선도하는 안셀과의 파트너십 체결은 유한킴벌리가 국내 산업안전용품 시장에서 축적해 온 전문성과 신뢰를 입증하는 이정표이자, 전문 역량을 확장하는 전환점"이라며 "이번 협력이 시장 내 제품 경쟁력을 강화하고, 더 나아가 근로자의 안전을 지키는 데 큰 전환점이 될 수 있도록 노력하겠다"고 설명했다.

천창 안셀코리아 대표는 "유한킴벌리와 메디컬 사업부 협력을 이어온 가운데, 국내에서 산업안전 사업부 내화학 장갑 부문 협력을 시작하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "양사의 기술과 전문성을 바탕으로 산업 현장의 안전 수준 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.

