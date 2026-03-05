[AI 사건 리포트] 인천 20개월 딸 학대·방임 숨지게 한 친모 긴급체포

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 5일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

인천 20개월 딸 학대·방임 숨지게 한 친모 긴급체포

인천의 한 주택에서 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 20대 친모가 경찰에 긴급체포됐습니다.​ 경찰은 친척 신고를 받고 출동해 숨진 아이를 발견한 뒤 친모를 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 조사하고 있습니다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

​'강남역 교제살인' 가해 의대생 시체손괴 혐의 추가 송치·보완수사

서울 강남역 인근에서 여자친구를 살해한 의대생 사건과 관련해, 경찰이 피의자에게 시체손괴 혐의를 추가 적용해 검찰에 송치했다가 보완수사 요구를 받아 다시 수사하고 있습니다.​ 경찰은 피의자가 피해자의 사망을 인지하고도 흉기를 더 휘둘러 시신을 물리적으로 훼손했다고 판단하고 혐의를 적용했습니다.

​동탄 아파트 '보복 대행' 추정 범죄 재발 사건

경기 화성 동탄의 한 아파트에서 '보복 대행'으로 추정되는 범죄가 또 발생해 경찰이 용의자를 쫓고 있습니다.​ 경찰은 5일 0시 19분 신고를 접수한 뒤 수사에 착수했으며, 최근 발생한 보복 대행 범죄와 범행 수법이 유사한 것으로 보고 있습니다.​

SPC삼립 시화공장 사망사고 책임자 4명 사전구속영장 재신청

경기 시흥의 SPC삼립 시화공장에서 발생한 노동자 사망사고와 관련해, 경기 시흥경찰서가 업무상과실치사 혐의로 공장 관계자 4명에 대한 사전구속영장을 재신청했습니다.​ 경찰은 안전관리 의무 위반 여부와 구조 지연 가능성 등을 수사하며 산업재해 책임 소재를 따지고 있습니다.​

세종시 빈 아파트 촛불 화재, 15분 만에 진화

5일 새벽 세종시 종촌동 12층 빈집에서 촛불에서 시작된 것으로 추정되는 화재가 발생했으며, 관리사무소 신고를 받고 출동한 소방 당국이 장비 16대와 인력 32명을 투입해 15분 만에 불을 껐습니다. 경찰과 소방은 거실 책상 위에 있던 촛불에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.

전남 장흥 용화사 사찰 화재, 4시간 만에 진화

5일 오전 3시 37분 전남 장흥군 장동면 용화사에서 화재가 발생했으며, 소방 당국이 출동해 약 4시간 10분 만에 불을 완전히 진화했습니다.​ 이 불로 요사채와 컨테이너 등이 불탔지만 인명 피해는 없었고, 사찰이 보유한 전남도 유형문화재 약사여래좌상은 피해를 입지 않았습니다.​



ace@newspim.com