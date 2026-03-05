신일전자, 1.7kg 초경량 '스테이션 무선 청소기' 출시

거치하자마자 자동 먼지 비움 및 충전
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 신일전자는 청소 후 관리 과정까지 자동화한 '신일 스테이션 무선 청소기'를 출시한다고 5일 밝혔다.
해당 제품은 생활 공간 전반을 폭넓게 관리할 수 있도록 설계된 일체형 스테이션 청소기다. 신일전자는 최근 국내 무선 청소기 시장이 관리 편의성 중심으로 확대되는 흐름을 반영했다고 설명했다.
본체와 연장관, 헤드를 모두 결합한 완제품 기준으로도 1.7kg(킬로그램)에 불과하다. 손목에 집중되는 부담을 줄이기 위해 무게를 손 전체에 고르게 분산하는 바(Bar) 타입의 디자인을 적용, 장시간 사용 시 발생하는 피로도를 최소화했다.
슬림 헤드는 상하 90도, 좌우 120도까지 부드럽게 회전해 가구 하부나 모서리 등 좁은 공간에도 유연하게 대응할 수 있다. 여기에 LED 조명을 더해 사각지대의 먼지까지 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
청소 후 관리까지 자동화한 오토 클린 시스템도 적용됐다. 사용 후 스테이션에 거치하면 650W(와트) 출력의 흡입 장치가 작동해 먼지통을 자동으로 비워주는 동시에 충전까지 진행된다. 2.5L(리터) 대용량 먼지봉투를 적용해 약 3개월간 교체 없이 사용할 수 있다.
흡입 성능은 최대 2만 Pa(파스칼) 수준으로, 고효율 BLDC 모터를 적용해 미세먼지까지 효과적으로 제거할 수 있다. 사용 환경에 따라 흡입 모드를 선택할 수 있으며, 약단 모드에서는 최대 40분, 강단 모드에서는 약 15분 동안 사용 가능하다. 또한 원터치 방식의 먼지통과 물 세척이 가능한 필터 구조를 적용해 사용 후 관리도 간편하다.
이와 함께 LED 헤드 브러시, 투인원(2in1) 브러시, 소파 브러시를 기본 구성으로 제공해 다양한 공간과 표면에 맞춘 청소가 가능하다. 신제품은 국내 KC 인증을 비롯해 GS, UL 등 국제 안전 규격 인증을 획득했으며, 과충전·과전류·과열 방지 기능을 적용해 안전성도 한층 높였다.
