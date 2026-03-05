김도읍 의원 "가덕도신공항 '사업추진협의체' 조기 구성 확정"

인허가·보상 등 착공 제반사항 점검 나서

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 가덕도신공항 건설사업의 조속한 추진을 위한 범정부 사업추진협의체가 조기에 구성된다.

김도읍 국민의힘 의원(부산 강서구, 국회 국토교통위원회)은 5일 "오는 3월 9일 부지조성공사 기본설계 착수와 함께 조속한 사업 추진을 위해 부산시, 국토교통부, 가덕도신공항건설공단이 참여하는 '가덕도신공항 사업추진협의체'를 조기에 구성하기로 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 김도읍 국민의힘 정책위의장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2025.12.19 choipix16@newspim.com

이번 사업추진협의체는 인·허가, 보상 등 착공을 위한 제반 사항을 점검·관리하고, 지역경제 활성화, 주민 지원 등 지역 협력과제도 적극 발굴해나갈 예정이다. 또한 착공 이후에는 안전과 품질을 주기적으로 점검하고, 현장 여건 변화 등 현안 발생 시에도 신속히 대응해 조속한 사업 추진을 이끌어낼 계획이다.

김 의원은 지난 1월 국무총리에게 ▲설계 기간 단축을 통한 우선시공분 조기 착공 ▲공기 단축 방안 마련을 위한 국토부·건설공단·부산시가 참여하는 업무조정협의체 조기 구성 ▲신속한 인·허가 처리를 위한 국무조정실 주관 범정부 TF(국토부, 환경부, 해수부, 국가유산청, 국방부 등) 구성 등을 직접 요청했다.

이후 김 의원은 국무조정실, 국토교통부, 가덕도신공항건설공단, 부산시 등과 긴밀히 협의해 이번 사업추진협의체 조기 구성을 이끌어냈다. 아울러 국무조정실은 김 의원이 요청한 국무조정실 주관 범정부 TF 구성에 대해서도 적극 검토 입장이다.

김도읍 의원은 "가덕도신공항 건설사업 지연으로 인한 지역 사회의 우려가 큰 만큼, 이번 가덕도신공항 사업추진협의체 조기 구성 및 운영을 통해 속도감 있게 사업을 추진할 것"이라고 밝혔다.

한편 국토교통부와 가덕도신공항건설공단은 가덕도신공항 부지조성공사 관련 입찰참가자격 사전심사(조달청)를 통과한 대우건설 컨소시엄을 대상으로 오는 3월 9일 오후 2시 공단에서 수의계약 추진을 위한 현장설명회를 개최한다. 이로써 대우건설 컨소시엄은 이날부터 기본설계에 본격 착수한다. 설계 기간은 6개월(180일)이다.

oneway@newspim.com