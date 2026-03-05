MG신용정보-신영부동산신탁, 부실채권 정리 업무협약

새마을금고 PF 부실채권 조기 회수… LH '신축 매입약정' 활용

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = MG신용정보(대표이사 박준철)는 5일 신영부동산신탁과 공공기관 매입 약정 사업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 지난 1월 대신자산신탁과의 업무협약에 이어 신탁사와 맺는 두 번째 업무협약이다.

이번 협약은 새마을금고의 부실채권(NPL) 중 지연되거나 중단된 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장을 대상으로 한다. 한국토지주택공사(LH)의 '신축 매입약정 사업'을 활용해 금고 부실채권을 최선의 가격으로 조기 회수하는 것이 핵심이다.

협약에 따라 MG신용정보는 사업 추진이 가능한 부지 정보를 제공하고 신영부동산신탁은 이를 바탕으로 사업성 있는 개발 프로젝트를 발굴해 신축 매입임대주택 건설을 추진할 계획이다.

[사진=MG신용정보] 5일 박준철 MG신용정보 대표이사(왼쪽)과 박순문 신영부동산신탁 대표이사가 신영부동산신탁 본사에서 업무 협약식을 개최하고, 기념촬영을 하고 있다.

MG신용정보는 이번 협약을 통해 부실채권 회수 경로를 효율적으로 다각화하고 금고의 자산 건전성 개선에 기여할 방침이다. 특히 중단된 개발부지의 정상화를 통해 지역사회 개발을 촉진하고 ▲청년 ▲신혼부부 ▲고령자 등 다양한 계층의 주거 안정을 돕는 사회적 가치 실현도 병행한다는 계획이다.

MG신용정보 박준철 대표이사는 "이번 MOU를 통하여 MG신용정보는 PF부실채권의 성공적인 처분을, 신영부동산신탁은 안정성 높은 사업기회 확보를 기대할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 신탁사와의 협업을 확대해 관리 중인 부실채권의 처분 방법을 다각화 하겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com