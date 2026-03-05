프랑스 르꼬르동블루처럼…농식품부, 한식 인재 양성 '수라 학교' 설립한다

올 하반기 민관 협력형 한식 교육기관 운영

오는 2027년 프리미엄 수라학교 설립 추진

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 K-푸드 세계화를 이끌 한식 전문 인재 양성에 나선다. 올해 하반기 민관 협력형 '수라학교'를 출범하고, 오는 2027년에는 하이엔드 한식 전문가를 육성하는 프리미엄 수라학교를 설립할 계획이다.

농림축산식품부는 5일 김민석 국무총리 주재로 열린 '제10회 국가정책조정회의'에서 한식의 세계적 위상 확대에 맞춰 '글로벌 한식 교육 강화 방안'을 마련했다고 밝혔다.

농식품부는 세계 각국에서 활동할 한식 전문가를 체계적으로 양성하기 위해 글로벌 한식 교육기관인 '수라학교'를 출범한다.

수라학교는 셰프 등 실무 인력을 육성하는 민관 협력형 교육기관과, 세계 미식 시장을 선도할 전문가를 키우는 프리미엄 교육기관으로 나눠 추진한다.

우선 올해 하반기부터 민간 인프라를 활용한 민관 협력형 수라학교를 운영한다. 대학과 기업 등 민간 기관을 공모로 선정해 수라학교로 지정하고, 정부가 개발한 표준 커리큘럼을 기반으로 교육을 진행한다.

교육 과정에는 한식 기초와 조리법, 외식 경영까지 산업 전주기를 다루는 실무 교육이 포함된다. 국내 유명 한식당과 연계한 인턴십 프로그램도 도입해 교육생의 현장 역량을 높일 계획이다.

해외 인재 유치를 위한 홍보도 확대한다. 재외공관과 해외 한국문화원을 활용해 수라학교 설명회를 열고 교육생을 모집한다.

미국 CIA, 이탈리아 알마 등 해외 요리학교에서도 한식 교육과정을 운영해 외국인 셰프 지망생이 한식을 접할 기회를 넓힐 방침이다.

교육을 마친 수료생에게는 정부 인증 수료증을 발급한다. 외국인 교육생을 위한 비자 제도도 관계 부처와 협의 중이다. 수라학교 운영의 안정성을 확보하기 위해 교육기관 인프라 개보수와 식재료 지원 등 관리 방안도 검토한다.

정부는 중장기적으로 프리미엄 수라학교 설립도 추진한다. 오는 2027년 설립을 목표로 하며, 세계 미식 시장을 선도할 하이엔드 한식 전문가를 육성하는 교육기관으로 운영한다.

프리미엄 수라학교는 접근성이 높은 대도시에 상징적 교육 공간을 조성해 심화 교육을 제공할 계획이다. 스타 셰프와 식품 명인 등을 초빙해 1대1 멘토링과 시그니처 메뉴 전수 등 소수 정예 교육도 진행한다.

또 양조장, 사찰, 지역 식품외식기업 등 주요 거점 한식 기관과 협력해 한국 식재료 중심의 실습 교육을 강화한다. 이를 통해 장기적으로 지역 식재료 소비와 수출 확대까지 연결한다는 구상이다.

농식품부는 해외 요리 교육기관 사례도 참고했다. 이탈리아 알마는 파르마 지방정부와 상공회의소 주도로 설립됐고, 미식과학대학은 지방정부와 슬로우푸드 협회 협력으로 운영된다.

ICIF 역시 농림부 장관 기획 아래 외국인 대상 이탈리아 요리 교육을 위해 설립된 기관이다. 프랑스의 앵스티튀 라이프도 정부와 셰프 폴 보퀴즈 협력으로 출범했다.

송미령 농식품부 장관은 "수라학교가 해외에 한식을 알리고, 우리 식문화를 전파할 수 있는 전초기지가 될 것"이라며 "한식과 K-푸드 열풍이 일시적 유행을 넘어 세계 미식 트렌드로 자리 잡을 수 있도록 한식의 저변 확대를 위해 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.

