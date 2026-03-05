송파구, 올해도 전 구민에 '자전거 보험'

자동 가입 최대 3천만원 보장…5년간 2천여 건 보상

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울 송파구(구청장 서강석)는 구민들의 안전한 자전거 이용 환경조성을 위해 올해도 전 구민을 대상으로 '자전거 보험'을 운영한다고 5일 밝혔다.

'자전거 보험' 가입 대상은 등록외국인을 포함해 송파구에 주민등록을 둔 모든 구민이다. 개인이 별도의 신청 절차 없이 자동으로 가입되며, 보장 금액은 항목에 따라 최대 3천만 원까지 지원된다.

구는 2021년부터 자전거 보험을 운영하고 있으며, 지난해 12월까지 2065명의 구민이 입원, 진단 등 총 8억 1200만 원의 보험 혜택을 받았다.

송파구 전 구민 자전거 보험 가입 시행 안내 포스터. [송파구 제공]

특히, 보장 범위는 자전거를 직접 운전하거나 탑승 중에 발생한 사고를 비롯해 보행 중 자전거와 부딪혀 다친 경우까지 포함한다. 또, 전국 어디에서 발생한 사고든 지역 관계 없이 보장받을 수 있어, 구민의 실질적인 안전망 역할을 톡톡히 하고 있다.

세부 항목별로 ▲자전거 사고 사망 ▲휴유 장애 ▲진단위로금 ▲입원위로금 ▲벌금 ▲변호사 선임비 ▲교통사고 처리지원금 등으로 구성돼 있다. 사고 유형에 따라 20만 원에서 최대 3000만 원까지 지원받을 수 있다. 보장 항목에 따라 개인이 별도로 가입한 다른 보험과 중복 보상도 가능하다.

올해 보장 기간은 2026년 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지 1년 간이다. 해당 기간 중 발생한 사고는 사고 발생일로부터 3년 이내에 증빙서류를 준비하여 DB손해보험으로 직접 청구하면 된다.

서강석 송파구청장은 "자전거가 일상적인 이동 수단으로 자리 잡은 만큼 무엇보다 구민들이 안심하고 이용할 수 있는 환경 조성이 중요하다"며, "사고가 발생하지 않는 것이 우선이지만 불가피하게 발생한 경우, 자전거 보험으로 실질적인 혜택을 받으시길 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com