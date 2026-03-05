'하루 임대료 1000원의 행복'…'포항형 천원주택' 신청 쇄도

무주택 청년·신혼부부 100호 공급...5~6일 접수·24일 예비입주자 발표

포항시 "안정적 주거 기반은 도시 미래 위한 투자…청년 머무는 포항 만들 것"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항시가 청년과 신혼부부 주거 안정을 위해 추진하는 '2026년 포항형 1000원 주택' 예비 입주자 모집 첫날인 5일, 신청자들의 발길이 쇄도하면서 순항하고 있다.

포항시에 따르면 이번 모집은 이튿날인 6일까지 북구청 옆 포항시 주거복지센터에서 진행된다. 접수 시작과 동시에 신청자들이 대거 몰리고 자격 요건과 관련 서류 발급에 대한 문의가 빗발쳤다.

경북 포항시가 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 추진하는 '2026년 포항형 1000원주택' 예비입주자 모집 첫날인 5일, 신청자들이 쇄도하고 있다.[사진=포항시]2026.03.05 nulcheon@newspim.com

포항시에 따르면 '포항형 천원주택'은 '하루 임대료 1000원'의 파격적인 조건을 내세운 주거 정책이다.

무주택 청년과 신혼부부를 대상으로 전체 100호를 공급하며 접수 첫날인 5일 오후 4시 기준 현재 총 00세대가 신청을 마친 것으로 집계됐다. 지난해에는 100세대 모집에 854세대가 몰렸으며 특히 관외 거주자 19세대가 포항으로 전입하는 등 선풍적인 인기를 끈 바 있다.

올해는 신청 문턱을 대폭 낮춘 점이 눈에 띈다. 청년 본인의 소득과 재산만을 기준으로 선정하도록 요건을 완화했으며, 관외 거주자 모집 유형을 별도로 배정해 지난해보다 신청 인원이 크게 증가할 것으로 예상된다.

현장을 찾은 한 신청자는 "치솟는 월세 부담 때문에 고민이 많았는데 천 원 주택은 청년과 신혼부부에게 꼭 필요한 정책"이라며 "좋은 결과가 나와 포항에서 오랫동안 정착하며 살고 싶다"고 했다.

포항시 관계자는 "청년과 신혼부부가 안정적으로 정착할 수 있는 주거 기반을 마련하는 것은 도시의 미래를 위한 중요한 투자"라며 "앞으로도 청년이 머물고 돌아오는 도시, 아이키우기 좋은 환경을 만드는데 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

한편 오는 6일 접수 마감되는 이번 모집은 서류 심사와 자격 요건 확인을 거쳐 6월 24일 포항시 주거복지센터 블로그를 통해 예비 입주자를 최종 발표할 예정이다. 자세한 사항은 포항시 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.

nulcheon@newspim.com