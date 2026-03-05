수출입銀, 대한조선에 맞춤형 지원...수출 성과 뒷받침

'韓 건조-美 활용' 조선·에너지 파트너십 구축으로 K-조선 전략적 가치 제고

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 안종혁 전무이사가 전남 해남 대한조선에서 15만 6000재화중량톤수(DWT)급 준대형 원유운반선 명명식에 참석했다고 5일 밝혔다.

이날 방문은 세계적인 수준의 건조 역량을 보유한 ▲지역 소재 조선사가 수주 경쟁력을 제고할 수 있도록 현장의 목소리를 직접 청취하고 ▲국내 조선사에 선박을 발주한 벨기에 선주사인 씨엠비테크(CMB.Tech) 및 미국 용선주인 발레로(Valero)와의 파트너십을 강화하기 위해 마련됐다.

[사진= 수출입은행]

수은은 씨엠비테크가 대한조선에 발주했던 2척과 관련, 선박 수출액 1억 7300만 달러 중 66%에 해당하는 1억 1500만 달러에 대한 금융을 지원하며 성공적인 인도를 뒷받침했다.

이석문 대한조선 대표이사는 안 전무에게 "업황 개선에 힘입어 협력업체 등 지역의 산업 생태계에도 완만한 온기가 되살아나고 있다"면서 "중형 조선사가 글로벌 시장에서 내실 있는 성장을 이어갈 수 있도록 국책은행의 금융지원이 든든한 버팀목이 되어달라"고 요청했다.

안 전무는 "이번 명명식은 K-조선업의 근간이자 지역 경제의 버팀목인 중형 조선사들이 대내외 불확실성을 극복하고 빚어낸 값진 결실"이라며 "선수금환급보증(RG)*의 적기 발급 등으로 현장의 금융 수요에 적극 대응하여 우리 조선사의 수주 노력을 뒷받침하는 역할에 최선을 다하겠다"고 화답했다.

romeok@newspim.com