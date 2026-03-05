KB국민은행, 참가비 전액 기부 'KB스타런' 마라톤 개최

오는 5월 3일 여의도 한강공원서 5km, 10km 코스 운영

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 오는 5월 3일 러닝을 통해 나눔의 가치를 실천하는 'KB스타런' 마라톤 행사를 개최한다고 5일 밝혔다.

[사진= KB국민은행]

이번 행사는 서울 여의도 한강공원을 출발해 한강 일대를 달리는 코스로 운영된다. 참가자는 5km 또는 10km 코스 중 선택할 수 있으며, 개인 또는 최대 4명으로 구성된 크루 단위로 신청 가능하다.

참가비는 개인 및 크루당 3만원이며, 참가비 전액은 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부돼 아동 지원 사업에 사용될 예정이다.

참가 신청은 오는 22일까지 KB스타뱅킹 이벤트를 통해 진행된다. 만 17세 이상 KB스타뱅킹 이용 고객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 총 6,000명을 선정한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

참가자에게는 러닝 티셔츠, 레디백, 양말 등으로 구성된 굿즈 패키지가 제공되며, 완주자 전원에게는 메달과 함께 기념 굿즈가 수여된다. 또한 행사 당일에는 다양한 체험형 이벤트도 운영해 참가자들에게 풍성한 즐길거리를 제공할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "많은 고객들이 이번 마라톤 행사에 참여해 건강과 나눔의 가치를 함께 누리는 시간이 되길 바란다"며, "앞으로도 고객과 함께 사회적 가치를 만들어 갈 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

