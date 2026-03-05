라이프 네트워크, 의료 AI 연합체 MAA와 전략적 협력

건강데이터 통합 'My Health Wallet' 기반 맞춤형 의료 솔루션 추천

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 개인 건강데이터 통합 관리 전문기업 라이프 네트워크는 의료 인공지능(AI) 분야 글로벌 연합체인 MAA(Medical AI Alliance)와 개인 주도형 헬스케어 생태계 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협력은 개인 건강데이터 통합 서비스 'My Health Wallet(마이 헬스 월렛)'을 기반으로 의료 데이터 활용과 AI 분석 기술을 결합하는 데 목적이 있다. 라이프 네트워크는 건강검진 기록과 라이프로그 등 개인의 다양한 헬스케어 데이터를 통합 관리할 수 있는 'My Health Wallet' 서비스 출시를 준비하고 있다.

이 서비스는 개인 건강정보를 한 곳에서 관리할 수 있도록 설계됐으며, 수집된 데이터를 기반으로 맞춤형 의료 정보와 헬스케어 솔루션 추천 기능 제공을 목표로 한다.

라이프네트워크. [사진=라이프네트워크]

특히 MAA는 의료 인공지능 기술을 개발하는 기업과 연구기관 등이 참여한 글로벌 협력체로, 회원사들의 AI 기술을 기반으로 의료 데이터 분석과 관련 서비스 개발을 추진하고 있다. 양측은 데이터 기반 헬스케어 서비스 확대와 함께 임상시험 환자 모집 분야에서도 협력을 검토하고 있다.

회사 측은 신약 개발 과정에서 주요 과제로 꼽히는 환자 모집 문제를 개선하기 위해 개인 건강데이터 기반 임상시험 매칭 모델을 개발 중이라고 설명했다. 사용자가 자신의 건강 데이터를 임상시험 매칭에 활용하도록 동의할 경우 기업은 적합한 환자를 보다 효율적으로 모집할 수 있고, 사용자는 데이터 제공에 따른 리워드를 받을 수 있는 구조다.

라이프 네트워크는 이달 중 'My Health Wallet' 최소기능제품(MVP)을 공개하고 상반기 중 MAA 회원사들과의 기술 협력 내용을 반영한 정식 버전을 출시할 계획이다.

이호재 라이프 네트워크 대표는 "개인이 자신의 건강 데이터를 직접 관리하고 활용할 수 있는 환경을 구축하는 것이 목표"라며 "MAA와의 협력을 통해 데이터 기반 의료 서비스 활용 범위를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

MAA 관계자는 "라이프 네트워크의 사용자 접점과 MAA 회원사들의 AI 기술이 결합될 경우 의료 현장에서 활용 가능한 다양한 서비스 개발이 가능할 것으로 기대한다"고 전했다.

