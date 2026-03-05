전체기사 최신뉴스 GAM
4%대 성장 뉴노멀 택한 중국의 속내는...

기사입력 :

최종수정 :

신질생산력, 질적 성장으로 전환
안정 성장 구조조정 과잉해소 역점
2035년 중등수준 선진국 진입 자신

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국이 5일 전인대 개막식에서 처음으로 4%대 성장 가능성을 열어둔 4.5~5%의 범위형 성장 목표치를 제시한 것을 놓고, 중국 경제에 대해 시장 안팎에서 다양한 관측이 나오고 있다.

드물게 범위형 목표치를 제시한 것도 그렇고, 무엇보다 '5% 내외'라는 시장 기대치를 밑도는 수치라는 점에서 일각에서는 적극적인 경제 부양 의지가 퇴색된 게 아니냐는 우려도 나온다.

중국은 최근 3년간 5% 내외의 성장 목표치를 고수했는데, 올해 범위형 목표치인 4.5~5%를 제시함으로써 사실상 '5% 성장'을 포기한 것이라는 분석도 제기된다. 중국 경제가 4%대 성장이라는 '신창타이(뉴노멀)'로 접어들었다는 진단이다.

시장의 의구심을 의식한 듯 리창 국무원 총리는 4.5~5%의 성장 목표치를 제시하며, 실제 성과에서는 이보다 더 나은 결과를 달성하기 위해 힘쓸 것이라고 밝혔다. 중국 당국은 안정적인 성장 기조에 대해 여전히 자신하는 분위기다.

정부 기관 경제 전문가들은 4.5~5%의 범위형 성장 목표치가 구조 조정, 리스크 예방 및 개혁 추진을 위한 여지를 남겨둔 것이며, 이후 단계에서 더 나은 성장을 위한 견고한 토대를 마련하기 위해 설정된 것이라는 분석을 내놓고 있다. 연간 1,200만 개의 일자리 창출 목표에도 이상 없다는 입장이다.

일각에선 범위형 목표치를 놓고 당국의 '자신감 상실'이라는 진단을 내놓고 있지만, 중국 정부는 과거에도 몇 차례 범위형 경제성장률 목표치를 설정한 적이 있다. 중국은 2016년 6.5~7%로 범위형 성장 목표치를 내놨고, 2019년에도 성장 목표치를 6~6.5%로 제시했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 사진= 펑파이신문. 2026.03.05 chk@newspim.com

이번에 제시한 경제성장 목표는 대체로 2035년 국가 장기 비전과 연계되어 있으며, 장기 경제 성장 잠재력과 기본적으로 일치한다는 주장이다.

중국은 2035년까지 국내총생산(GDP) 총량 또는 1인당 GDP를 2020년 대비 2배로 늘려, 1인당 GDP를 중등 수준의 선진국(약 2만~3만 달러 수준)에 진입시키는 것을 목표로 삼고 있다. 전문가들은 이를 위해 연평균 약 4.7% 이상의 성장이 필요한 것으로 보고 있다.

중국 경제 전문가들은 4.5~5%라는 범위형 성장 목표치가 2025년 12월 중앙경제공작회의에서 밝힌 '점진적 성장 최적화'와 '성장의 질적·효율적 개선'이라는 방침에 부합하는 것이라고 평가한다. 유연한 목표 범위는 과거 여러 산업에서 문제가 됐던 공급 과잉과 수요 부진 현상을 완화하는 데 도움이 될 것이라는 설명이다.

전국인민정치협상회의 상무위원 겸 경제위원회 부주석이자 베이징대학교 경제학과 교수인 린이푸 박사는 5일 매체와의 인터뷰에서 현 국제 정세를 고려할 때 4.5~5%는 현실적인 목표치라며, 다만 5% 성장률을 넘어서는 것도 가능하다고 밝혔다.

린이푸 박사는 이것이 목표 범위일 뿐 반드시 여기에 귀속되는 것은 아니라고 밝힌 뒤, 이 성장률로도 중국 경제의 세계 경제 기여도는 2008년 이후와 큰 차이 없이 연평균 30% 수준을 유지할 것이라고 전망했다.

중국 국가통계국장도 양회 무대에서 중국 경제의 긍정적인 발전 추세는 변함이 없으며, 전반적으로 기회가 도전보다 많고 유리한 조건이 불리한 요인보다 많다며 경제 앞날에 대한 자신감을 피력했다.

중국은 정부업무보고에서 안정을 유지하면서 질적·효율적 성장을 추구하는 원칙을 고수하고, 경기 대응 및 경기 순환 조정을 강화하며 거시경제 운영의 효율성을 향상시켜 나갈 것이라고 강조했다.

정부업무보고는 적극적인 재정 정책을 재차 확인하며 시장 일각의 우려를 불식시켰다. 올해 재정 적자율은 작년과 같은 약 4% 내외로 정했지만, 실제 규모는 5조 8,900억 위안으로 지난해보다 2,300억 위안 늘어났다.

이와 함께 적절한 수준의 완화적 통화 정책을 지속할 것이라고 정부업무보고는 밝혔다. 지급준비율 인하, 금리 인하 등 다양한 통화 정책 수단을 유연하고 효율적으로 활용해 시장에 충분한 유동성을 공급하겠다는 구상이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
