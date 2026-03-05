비씨월드제약, 그뤼넨탈과 비마약성 통증 패치 독점 계약

고농도 캡사이신 패치 큐텐자 국내 허가·수입·마케팅 독점권 확보

신경병성 통증까지 환자군 넓혀…기존 마약성 진통제 영역 보완

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비씨월드제약이 독일 통증 치료 전문 제약기업 그뤼넨탈과 비마약성 신경병성 통증 치료제 큐텐자(Qutenza)에 대한 국내 독점 라이선스인 계약을 체결했다.

5일 비씨월드제약은 이번 계약을 통해 큐텐자의 국내 허가, 수입, 영업 및 마케팅에 대한 독점 권리를 확보했다고 밝혔다.

큐텐자는 고농도 캡사이신(8%)을 적용한 국소 패치제다. 말초 신경병성 통증(peripheral neuropathic pain) 치료에 사용되며, 유럽에서는 성인 말초 신경병성 통증 치료에 적응증을 보유하고 있다. 미국에서는 대상포진 후 신경통(Postherpetic Neuralgia) 및 당뇨병성 말초신경병증(DPN) 관련 신경병성 통증 치료에 대해 승인받아 판매 중이다.

비씨월드제약은 이번 계약으로 기존 마약성 진통제 중심의 통증 치료 사업 영역을 비마약성 신경병성 통증 분야까지 확장하게 됐다.

비씨월드제약 로고. [사진=비씨월드제약]

홍성한 비씨월드제약 대표는 "만성 신경병성 통증 환자 등 보다 넓은 환자군에게 새로운 치료 옵션을 제공하는 계기가 될 것"이라며 "통증 치료 전문기업으로서 포트폴리오를 다각화하고 국내 통증 치료 시장 내 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

얀 아담스(Jan Adams) 그뤼넨탈 최고상업책임자(CCO)는 "한국은 아시아·태평양 지역 내 주요 시장 중 하나"라며 "비씨월드제약과의 협력을 통해 글로벌 통증 치료 네트워크를 더욱 확장하게 됐다"고 말했다.

한편 그뤼넨탈은 2018년 큐텐자의 글로벌 권리를 확보했다. 2017년 이후 총 23억 유로(약 3조4000억원) 규모 이상의 인수합병을 마무리하며 제품 포트폴리오와 수익 기반을 확대해왔다.

