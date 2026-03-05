'복당' 송영길, 국회서 정청래와 면담...계양을 보선 논의는 안해

권향엽 "송 전 대표, 당 결정에 따르겠다고 해"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 최근 더불어민주당에 복당한 송영길 전 당대표가 5일 서울 여의도 국회를 찾아 정청래 민주당 대표와 만났다.

앞서 송 대표는 인천 계양을로 이사하고 출마 의지를 밝혀왔지만, 이날 보궐선거 출마 여부 등 구체적인 정치 일정에 대한 논의는 없었던 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송영길 더불어민주당 전 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 정청래 더불어민주당 대표와 면담을 마치고 나서고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com

권향엽 민주당 원내대변인은 이날 면담 이후 기자들과 만나 "송영길 전 대표가 오늘 정청래 대표와 만났다"며 "시종일관 화기애애하게 덕담을 나눴다"고 밝혔다.

정 대표는 송 전 대표에게 복당 환영의 뜻을 밝히고 그간 마음고생이 많았다는 뜻을 전했다고 했다.

권 원내대변인은 "(정 대표는 송 전 대표에게) 이재명 정부의 성공을 바라는 것이 시대정신이기 때문에 민주당 깃발 아래 합심해서 이재명 정부의 성공을 함께 뒷받침했으면 좋겠다고 말했다"고 했다.

이어 "송 전 대표는 (정 대표에게) 당을 잘 이끌고 있고 복당까지 이끌어줘서 감사하다는 취지의 발언과 함께 이재명 정부 성공과 지방선거 대승을 위해 함께 뜻을 모아나가자고 했다"고 말했다.

송 전 대표가 출마와 관련한 언급이 없었냐는 질문에 대해서는 "특별하게 지역에 출마한다는 말은 없었다"며 "(송 전 대표는) 누차 당의 결정에 따르겠다고 말해왔다"고 답했다.

두 사람의 추가 회동 계획과 관련해서는 "정 대표가 '식사 한번 하자'는 말했고 송 전 대표도 '그러자'는 정도의 이야기가 있었다"며 "구체적인 날짜는 정해지지 않았다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송영길 더불어민주당 전 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 정청래 더불어민주당 대표와 면담을 하기 위해 들어서고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com

chogiza@newspim.com