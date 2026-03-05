LIG넥스원 "UAE 출장 직원 군사작전 동원 의혹 사실 아냐"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG넥스원은 아랍에미리트(UAE)에 출장 중인 직원들이 현지 군사 작전에 동원됐다는 일부 언론 보도와 관련 "전혀 사실이 아니다"라고 5일 밝혔다.

LIG넥스원은 이날 "직원들이 군사작전에 동원됐다는 보도는 전혀 사실이 아니다"라며 "일상업무시 최소한의 안전 장비도 지급받지 못했다는 주장도 사실과 다르다"고 강조했다.

LIG넥스원 판교 사옥 [사진=LIG넥스원]

앞서 이날 일부 언론은 UAE에 파견된 국내 방산업체 직원들이 현지 군사 작전에 연루됐다는 의혹이 제기됐다고 보도했다.

해당 보도에 따르면 UAE에 수출된 중거리 지대공 유도무기 천궁-Ⅱ 운용 교육 등을 위해 파견된 직원들 가운데 일부가 이란의 UAE 공습 이후 현지 군사 활동에 투입됐다는 주장이 제기됐다. 또한 최소한의 안전 장비도 지급받지 못한 채 군부대에 들어가고 있다는 노조 측 주장도 나왔다.

LIG넥스원은 "계약 관계에 따라 현지에 출장 중이던 직원들은 상황 발생 시 현지 공관과 긴밀히 협의해 안전 지역으로 대피를 완료했다"면서 "직원 안전을 최우선으로 하고 있으며, 안전한 귀국 경로가 확보되면 단계적으로 귀국조치 예정"이라고 덧붙였다.

