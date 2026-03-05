지니언스, '2026년 파트너데이' 개최

EPP 시장 확대와 MDR 서비스 본격화 전략 공유

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 사이버 보안 전문기업 지니언스는 파트너사와의 동반성장을 위한 '2026 지니언스 파트너데이'를 지난달 25일부터 26일까지 양일간 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 행사에는 대신정보통신, 론스텍, 에티버스, SK쉴더스 등 주요 총판 및 51개 파트너사가 참석했다. 지니언스는 이 자리에서 지난해 성과를 돌아보고, 올해 전략 방향 중 EPP(단말 보호 플랫폼) 시장으로의 사업 영역 확장과 서비스 사업(MDR) 본격화를 달성하기 위한 구체적인 파트너 협력 방안을 제시했다.

회사에 따르면 올해 행사의 핵심 축 중 하나는 차세대 통합 단말 보안 플랫폼 '지니안 인사이츠 E'다. 지니언스는 지난해 EDR 기술력을 기반으로 안티바이러스, 안티랜섬웨어, 매체제어 기능을 단일 에이전트에 통합한 EPP 솔루션을 선보이며 주목을 받았다.

특히 이번 세션에서는 기존 EDR 고객층을 넘어 EPP 시장 전반으로 영역을 확장하기 위한 전략적 논의가 진행됐다. 지니언스는 파트너사들과 함께 '지니안 인사이츠 E'를 통해 고객의 보안 관리 효율성을 극대화하고, 단순 솔루션 공급을 넘어선 통합 단말 보안 환경 구축 방안을 공유하며 EPP 시장 안착을 위한 목표를 공유했다.

[사진=지니언스]

지니언스는 올해를 서비스 사업 도약의 원년으로 삼고, 연초 서비스 사업 강화를 목표로 대대적인 조직 개편을 단행했다. 이번 파트너데이에서는 지난해 출시한 MDR(관리형 탐지 및 대응) 서비스의 성과를 공유하고, 파트너사와 수익을 공유할 수 있는 구체적인 서비스 상품화 전략을 공개했다.

또한 지니언스는 파트너사가 서비스 공급의 핵심 주체로 참여할 수 있도록 역할 분담 최적화와 기술 지원 고도화 등 실질적인 협업 모델을 제시했다. 이는 제품 경쟁력에 전문적인 보안 서비스 역량을 결합해 시장 대응력을 한 차원 높이겠다는 전략이다.

이 외에도 지니언스는 파트너 정책 세션을 통해 생태계 지원 방향을 명확히 하고 현장의 의견을 청취했다. 지난 한 해 우수한 성과를 거둔 파트너사를 선정하는 시상식도 진행되며 상생의 의미를 더했다.

이동범 지니언스 대표는 "올해 파트너데이는 기존 제품 중심의 사업에서 한 단계 나아가 EPP 플랫폼과 서비스 사업이라는 새로운 성장 동력을 파트너사들과 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "조직 개편을 통해 서비스 역량을 결집한 만큼 파트너사와 긴밀히 협력해 지속 가능한 보안 생태계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com