박민우 AVP본부장 "원팀 협업으로 SDV 시대 선도"

하드웨어·소프트웨어 융합 목표

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 박민우 현대자동차·기아 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장)이 조직 간 협업을 기반으로 차세대 모빌리티 경쟁력을 강화하겠다는 구상을 밝혔다.

현대차그룹 AVP본부장 겸 포티투닷 대표이사. [사진=현대차그룹]

현대차·기아는 지난달 23일 취임한 박민우 AVP본부장이 5일 경기 성남 판교 테크원에서 AVP본부 임직원들과 타운홀 미팅을 열고 조직의 비전과 전략 방향을 공유했다고 밝혔다.

이날 행사에는 박 사장을 비롯해 150여명의 임직원이 현장에 참석했으며, 남양연구소와 해외 연구소 등에서 근무하는 직원 500여명도 온라인 생중계를 통해 참여했다.

'비전 & 디렉션(Vision & Direction)'을 주제로 열린 이번 타운홀 미팅에서 박 사장은 AVP본부가 지향해야 할 기술 방향과 조직 운영 방식을 설명하고 임직원들과 질의응답을 진행했다.

박 사장은 먼저 "자동차 산업이 거대한 패러다임 전환을 맞고 있는 상황에서 소프트웨어 정의 차량(SDV) 플랫폼의 기반을 구축해 온 임직원들에게 감사한다"고 말했다.

이어 "진정한 모빌리티 혁신은 확장 가능한 하드웨어와 우수한 소프트웨어 기술이 유기적으로 융합될 때 가능하다"며 현대차그룹의 제조 경쟁력과 소프트웨어 역량을 결합해 기술 경쟁력을 강화하겠다는 방향을 제시했다.

AVP본부의 역할에 대해서는 개발 기술을 실제 양산 차량에 적용하는 실행 조직으로 거듭나야 한다고 강조했다. 그는 "우리가 개발한 기술이 실제 차량에 오차 없이 적용될 수 있도록 실행력을 높여야 한다"며 전문성과 집요함, 민첩한 실행을 핵심 과제로 제시했다.

특히 조직 간 협업의 중요성도 강조했다. 박 사장은 "완성도 높은 제품을 만들기 위해서는 다양한 의견 충돌이 발생할 수 있지만 이를 피해서는 안 된다"며 "그 충돌은 더 나은 결과물을 만들기 위한 긍정적인 갈등이 될 수 있다"고 말했다.

또 AVP본부와 포티투닷 간 협업뿐 아니라 연구개발(R&D), 디자인, 상품 등 그룹 내 다양한 조직과의 정보 공유와 소통을 통해 혁신을 만들어가야 한다고 강조했다.

조직 문화와 의사결정 방식에 대해서도 유연성과 속도를 강조했다. 박 사장은 "기술을 위한 기술이 아니라 사람에게 도움이 되는 기술을 만드는 데 집중해야 한다"며 적극적인 소통과 빠른 의사결정을 주문했다.

이어진 질의응답에서는 조직 간 협업을 저해하는 '사일로' 문제에 대한 질문도 나왔다. 이에 대해 박 사장은 "유연한 협업 체계를 구축해 불필요한 위계와 복잡한 의사결정 단계를 줄이고 실행 속도를 높이겠다"고 밝혔다.

또 리더십 철학을 묻는 질문에는 "측정 가능한 목표와 투명한 기준을 기반으로 신뢰를 구축하는 것이 중요하다"며 "명확한 성공 기준을 설정하고 모든 팀이 그 방향으로 정렬된 상태에서 자율적으로 움직일 때 협업 효율이 극대화될 것"이라고 설명했다.

박 사장은 타운홀 미팅을 마무리하며 "현대차그룹이 기술과 사람을 조화롭게 하는 차세대 지능형 모빌리티 기업으로 도약할 수 있도록 함께 노력해 달라"고 당부했다.

chanw@newspim.com