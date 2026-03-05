웰컴저축은행, '1억까지 연 3%' 파킹통장 금리 인상

1억원까지 최대금리 적용…목돈 운용 특화 파킹통장
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 웰컴저축은행(대표 김대웅)이 5일 '웰컴 주거래통장'의 최대금리를 기존 연 2.8%에서 연 3.0%로 인상했다고 밝혔다.
웰컴 주거래통장은 입출금이 자유로운 파킹통장 상품으로, 기본금리 연 0.8%에 우대조건 충족 시 최대 연 3.0%까지 적용된다. 소액 구간에 한해 최대금리를 적용하는 시장의 일부 파킹통장과 달리, 예치금 잔액 1억원까지 동일하게 금리를 적용한다는 점이 특징이다.
우대조건은 ▲당월 100만 원 이상의 급여 또는 생활비 이체 ▲자동납부 1건 이상 ▲간편결제 또는 체크카드 10만 원 이상 사용 ▲마케팅 동의 등으로 구성된다. 복잡한 조건을 챙길 필요없이 일상적인 금융 거래만으로도 우대금리를 받을 수 있도록 설계했다.
웰컴저축은행 관계자는 "이번 금리 인상을 통해 고객들이 복잡한 조건 없이도 정기예금 수준의 이자 혜택을 누릴 수 있도록 했다"며 "목돈 운용처를 고민하는 고객들에게 좋은 대안이 될 것으로 기대한다"고 말했다
