주호영 "고향버린 이재명·추미애…TK가 거대 여당의 노리개인가" 맹폭

5일 KBS라디오 '전격시사' 출연..."TK행정통합은 생존권 문제"

"TK 통합 지연은 '김부겸 띄우기'... 생존권 볼모 잡은 정치공학"

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 김용락 기자= '대구경북행정통합특별법'이 국회 법사위 문턱을 넘지 못하고 표류하면서 대구경북권 정치권이 "신속한 국회 처리"를 촉구하고 있는 가운데 주호영 국회부의장이 TK통합특별법 국회 처리 지연을 두고 "민주당과 이재명 정부가 대구·경북을 버렸다"며 강하게 비판했다.

주 부의장은 5일 오전 KBS 라디오 '전격시사'에 출연해 "추미애 법사위원장은 대구 출신이고, 이재명 대통령은 경북 안동 출신"이라면서 "시도민들은 '결정권을 가진 고향 사람들이 우리를 버렸구나'라는 지역 차별에 대한 울분이 엄청나다"며 이같이 강하게 성토했다.

주 부의장은 "어느 여당이든 정부든 국민 통합과 국토 균형 발전을 추구하는데, (민주당이) 정치공학적 계산으로 'TK 통합'을 의도적으로 지연하고 있다"고 주장했다. 민주당이 김부겸 전 국무총리의 대구시장 당선 가능성을 염두에 두고 통합을 지연시키고 있다는 지적이다.

주 부의장은 또 전날 국회에서 열린 통합 지연 규탄 대회에서 나온 '놀이개' 발언과 관련해서는 "법사위에서 아무런 합리적인 이유 없이 이런저런 핑계를 대면서 자기들 지지 기반인 광주·전남만 통합하고 난 다음 말도 안 되는 조건을 붙이고 있다"며 "대구·경북 지역을 가지고 장난친다는 심정이 들었다"고 말했다.

또 주 부의장은 '대구·경북'과 '충남·대전'을 함께 처리해야 한다는 민주당의 요구에 대해서는 "왜 대구·경북이 충남·대전의 부속물이나 협상의 대상이 돼야 하는지 모르겠다"며 "대구·경북은 법이 요구하는 완결 요건을 다 갖췄다. 대전·충남 시도민이 하지 않겠다고 하면 오히려 정부가 나서서 설득해야 하는 것 아니냐"고 반문했다.

'통합이 선거 국면의 유불리를 결정짓는 것 아니냐'는 지적 관련 주 부의장은 "정치적 계산이 있었다면 작년부터 통합 관련 법을 국회 법제실에 검토시키지도 않았을 것"이라며 "현역 의원 5명이 대구시장 출마를 선언한 상태인데 그중 한 명도 예외 없이 찬성하고 있다"고 설명했다.

그러면서 주 부의장은 대구·경북 행정 통합의 시급성을 강조하고 "12일 본회의가 있어 아직은 시간이 좀 있다"면서도 "이번을 놓치면 최소한 빨라도 4년 뒤로 갈 수밖에 없다"며 민주당의 협조를 촉구했다.

