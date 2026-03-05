봄철 산불 162건…행안부, 대형 산불 위험에 '각별한 주의' 당부

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 5일 봄철 대형 산불 위험이 높아짐에 따라 국민들에게 각별한 주의를 당부했다.

행안부에 따르면 올해 1월 1일부터 3월 3일까지 발생한 산불은 총 162건으로, 지난해 같은 기간(121건)보다 1.3배 증가했다.

최근 30년(1996~2025년)간 산불은 연평균 477건 발생해 6458ha의 산림이 소실됐다. 특히 최근에는 피해 면적이 100ha 이상인 대형 산불이 늘어나는 추세다.

2025년 한 해에만 산불로 10만5099ha의 산림이 불에 탔는데, 이는 1996년부터 2024년까지 누적 피해 면적(8만8628ha)을 넘어서는 규모다.

특히 지난 3월 22일에는 경북 의성 안계·안평·금성면과 울산 울주 온양면 등에서 동시다발적으로 대형 산불이 발생해 하루 동안 역대 최대인 10만534ha의 산림이 소실됐다.

최근 10년(2016~2025년) 통계를 보면 산불은 3월과 4월에 가장 많이 발생했으며, 전체 산림 피해 면적의 88%(1만2762ha)가 3월에 집중됐다.

원인별로는 입산자 실화가 159건(30%)으로 가장 많았고, 쓰레기 소각 65건(12%), 논·밭두렁 소각 54건(10%), 담뱃불 및 건축물 화재가 각각 36건(7%) 순으로 나타났다.

행안부는 봄철 산불 예방을 위해 ▲입산 시 성냥·라이터 등 화기 소지 금지 ▲야영·취사는 허가된 구역에서만 실시 ▲산과 인접한 지역에서 논·밭두렁 및 영농부산물·쓰레기 무단 소각 금지 ▲산행 중은 물론 산 인근 도로 운전 시에도 흡연 및 담배꽁초 무단 투기 금지 등을 당부했다.

또 산불을 발견하면 즉시 소방(119)이나 경찰(112), 지역 산림관서에 신고하고, 대피 안내가 있을 경우 신속히 안내에 따라 이동해야 한다고 강조했다.

하종목 예방정책국장은 "올해는 건조한 날씨와 강풍 등으로 예년보다 산불이 더욱 자주 발생하고 있다"며 "작은 불씨 하나가 대형 산불로 이어질 수 있는 만큼 국민 여러분께서 산불 예방에 적극 동참해 주시기 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com