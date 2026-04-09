금감원, 한화솔루션 2.4조 유증 제동…정정신고서 요구

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금융감독원이 9일 한화솔루션의 대규모 유상증자 증권신고서에 정정을 요구하며 제동을 걸었다.
9일 금감원 전자공시시스템에 따르면 금감원은 이날 오후 한화솔루션이 지난달 26일 제출한 유상증자 증권신고서에 대해 정정신고서 제출을 요구했다.
금융감독원은 이날 전자공시시스템을 통해 "심사결과, 증권신고서의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 증권신고서 중 중요사항에 관한 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항의 기재나 표시내용이 불분명해 투자자의 합리적인 투자 판단을 저해하거나 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에 해당된다"고 밝혔다. 금감원은 다만 증권신고서 심사 절차가 진행 중인 만큼 세부적인 정정 요구 내용은 공개하지 않았다.
한화솔루션이 지난달 26일 2조4000억원 규모의 유상증자 계획을 담은 증권신고는 효력이 정지된다. 금감원으로부터 정정 요구를 받은 한화솔루션은 3개월 내 정정신고서를 내야 한다. 기한 내 제출하지 않으면 해당 증권신고서는 철회된다.
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