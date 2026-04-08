㈜한화, 한화솔루션 유상증자 120% 초과청약 참여...8439억원 규모

AI 핵심 요약beta
- ㈜한화가 8일 한화솔루션 유상증자에 120% 초과청약 참여를 결정했다.
- 납입금액은 약 8439억원이며 이사회에서 가결했다.
- 대주주 지분 강화와 주주가치 제고를 목적으로 재무건전성을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = ㈜한화가 한화솔루션 유상증자에 120% 초과청약으로 참여한다고 8일 밝혔다. 납입금액은 약 8439억원이다. ㈜한화는 한화그룹 대주주인 김승연 회장과 김동관 부회장(㈜한화 대표이사) 등이 지분 54.0%를 보유한 회사다.
㈜한화측은 "대주주들이 주력 자회사(지분율 36.664%)인 한화솔루션의 유상증자를 통한 재무건전성 및 사업경쟁력 강화 계획에 공감한다는 의미"라고 설명했다.
이어 "또 한화솔루션의 주주가치 향상 계획을 전폭적으로 지원하겠다는 의지를 표명하는 조치로 소액주주들의 유증 참여 부담을 줄여주는 효과가 있다"며 "또 한화솔루션의 미래 성장성과 가치에 대한 확신을 바탕으로 ㈜한화의 주주가치 제고를 위해 책임을 다하겠다는 목적도 있다"고 설명했다.
㈜한화는 이번 유상증자 참여 재원을 비핵심 자산 유동화 등을 통해 조달해 회사의 재무안정성 및 사업역량이 훼손되지 않도록 할 계획이다. 회사의 중장기 사업전략도 차질 없이 추진될 전망이다.
한화그룹은 회사의 펀더멘탈과 성장전략이 시장에 충분히 전달되고 신뢰기반이 확립될 수 있도록, ㈜한화 및 한화솔루션 주주들과의 소통을 더욱 확대해 나갈 계획이다.
㈜한화 이사회는 이날 오전 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열고 '한화솔루션㈜의 주주배정 유상증자 참여의 건'을 가결했다.
이에 따라 ㈜한화는 자기주식 제외 지분율(36.664%)에 따라 회사에 배정된 신주 전량(100%)인 2111만8546주를 주당 3만3300원(추후 변동 가능, 2026년 6월 17일 발행가액 확정 예정)에 인수하고, 초과청약에도 최대 한도인 추가 20%까지 참여한다. 인수할 주식 수는 총 2534만2255주로 납입금액 총액은 약 8439억원이다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 신주 배정 기준일은 5월 14일, 구주주 청약은 6월 22일~23일, 일반 공모 청약 기간은 6월 25일~26일이다. 신주 상장 예정일은 7월 10일이다.
tack@newspim.com