㈜한화, 한화솔루션 유상증자 120% 초과청약 참여...8439억원 규모

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㈜한화 대주주, 한화솔루션 미래 가치 확신⋯주주가치·사업경쟁력 제고

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = ㈜한화가 한화솔루션 유상증자에 120% 초과청약으로 참여한다고 8일 밝혔다. 납입금액은 약 8439억원이다. ㈜한화는 한화그룹 대주주인 김승연 회장과 김동관 부회장(㈜한화 대표이사) 등이 지분 54.0%를 보유한 회사다.

㈜한화측은 "대주주들이 주력 자회사(지분율 36.664%)인 한화솔루션의 유상증자를 통한 재무건전성 및 사업경쟁력 강화 계획에 공감한다는 의미"라고 설명했다.

서울 장교동 한화그룹 본사 [사진=한화]

이어 "또 한화솔루션의 주주가치 향상 계획을 전폭적으로 지원하겠다는 의지를 표명하는 조치로 소액주주들의 유증 참여 부담을 줄여주는 효과가 있다"며 "또 한화솔루션의 미래 성장성과 가치에 대한 확신을 바탕으로 ㈜한화의 주주가치 제고를 위해 책임을 다하겠다는 목적도 있다"고 설명했다.

㈜한화는 이번 유상증자 참여 재원을 비핵심 자산 유동화 등을 통해 조달해 회사의 재무안정성 및 사업역량이 훼손되지 않도록 할 계획이다. 회사의 중장기 사업전략도 차질 없이 추진될 전망이다.

한화그룹은 회사의 펀더멘탈과 성장전략이 시장에 충분히 전달되고 신뢰기반이 확립될 수 있도록, ㈜한화 및 한화솔루션 주주들과의 소통을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

㈜한화 이사회는 이날 오전 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열고 '한화솔루션㈜의 주주배정 유상증자 참여의 건'을 가결했다.

이에 따라 ㈜한화는 자기주식 제외 지분율(36.664%)에 따라 회사에 배정된 신주 전량(100%)인 2111만8546주를 주당 3만3300원(추후 변동 가능, 2026년 6월 17일 발행가액 확정 예정)에 인수하고, 초과청약에도 최대 한도인 추가 20%까지 참여한다. 인수할 주식 수는 총 2534만2255주로 납입금액 총액은 약 8439억원이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 신주 배정 기준일은 5월 14일, 구주주 청약은 6월 22일~23일, 일반 공모 청약 기간은 6월 25일~26일이다. 신주 상장 예정일은 7월 10일이다.

tack@newspim.com