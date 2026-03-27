한화솔루션 경영진, 42억원 자사주 매입…"책임경영·성장 확신"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화솔루션 최고 경영진이 대규모 자사주 매입에 나서며 책임경영 의지와 미래 성장에 대한 자신감을 드러냈다.

서울 장교동 한화빌딩. [사진=한화]

한화솔루션은 김동관 전략부문 대표이사(부회장)가 약 30억원 규모의 자사주를 매수한다고 27일 밝혔다. 케미칼 부문 남정운 대표와 큐셀 부문 박승덕 대표도 각각 약 6억원 규모의 주식을 매입할 계획이다. 총 매입 규모는 약 42억원 수준이다.

이번 매수는 유상증자를 추진하는 가운데 최고 경영진이 직접 참여해 회사의 미래 가치에 대한 신뢰를 시장에 전달하려는 의도로 풀이된다. 김 부회장 등은 오는 30일부터 순차적으로 매수에 나서며, 다른 임원들도 자율적으로 참여할 예정이다.

한화솔루션은 이번 유상증자를 통해 약 2조4000억원을 조달할 계획이다. 이 가운데 1조5000억원은 채무 상환에, 약 9000억원은 차세대 태양광 기술 투자에 투입된다.

특히 '탠덤(Tandem) 셀'과 '탑콘(TOPCon) 셀' 등 차세대 태양광 기술 확보에 집중한다. 탠덤 셀은 기존 실리콘 태양광의 효율 한계를 넘어서는 기술로, '페로브스카이트' 기반 차세대 태양광 시장의 핵심으로 평가된다. 한화솔루션은 파일럿 검증과 생산라인 구축을 거쳐 기가와트(GW)급 상용화를 추진할 계획이다.

회사 측은 이를 통해 글로벌 경쟁사 대비 기술 격차를 확대하고, 장기적으로 주주가치를 높이겠다는 전략이다.

남정운 케미칼 부문 대표는 "지속 가능한 성장과 수익성 개선을 통해 주주가치 제고로 보답하겠다"며 "차세대 기술 투자와 책임경영을 통해 미래 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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