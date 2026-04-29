동아제약, 물 없이 녹여 먹는 '오쏘몰 이뮨ODP' 출시

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 29일 오쏘몰 이뮨ODP를 출시했다.
- 구강용해 파우더 제형으로 18종 기능성분을 함유했다.
- 다음달 1일부터 디몰 등에서 7일·30일분 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 독일 프리미엄 멀티비타민 브랜드 '오쏘몰'의 구강용해 파우더 제품 '오쏘몰 이뮨ODP(Orally Dispersible Powder)'를 출시한다고 29일 밝혔다.
오쏘몰은 국내 프리미엄 멀티비타민 시장을 선도해온 브랜드로, 이번 신제품을 통해 차별화된 영양 설계와 브랜드 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
오쏘몰 이뮨ODP는 2020년 '오쏘몰 이뮨' 출시 이후 6년 만에 선보이는 신규 제형 제품이다. 물 없이 입 안에서 녹여 섭취할 수 있는 구강용해 파우더 형태의 멀티비타민으로 개발됐다. 건강기능식품 시장에서 간편 섭취에 대한 수요가 증가하자 제형 확장을 통해 소비자 선택을 넓힌 것이다.
이 제품은 국내 판매 직접 섭취 분말 제형 비타민 제품 기준 최다 수준인 18종의 기능성분을 함유했다. 기존 오쏘몰 이뮨과 동일한 미량영양소 배합 설계를 적용해 오쏘몰 특유의 영양 밸런스를 파우더 제형으로 구현한 것이 특징이다.
비타민C와 아연, 비타민B6, 나이아신 등을 함유해 정상적인 면역 기능 유지와 항산화, 에너지 생성 등에 도움을 줄 수 있으며, 오렌지 향을 적용해 섭취 편의성도 높였다. 물 없이 간편하게 섭취할 수 있어 바쁜 일상 속에서 건강 관리를 원하는 직장인과 수험생 등에게 적합하다.
동아제약은 "오쏘몰은 국내 판매 1위에 안주하지 않고 소비자 경험을 확장하는 방향으로 제품 혁신을 이어가고 있다"며 "이번 이뮨ODP 출시를 통해 멀티비타민 시장 내 입지를 더욱 공고히 하고 다양한 라이프스타일에 맞춘 선택지를 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.
신제품은 7일분과 30일분 등 다양한 구성으로 출시되며, 동아제약 공식몰 '디몰(:Dmall)', 카카오 선물하기, 올리브영 온·오프라인 전국 매장에서 다음 달 1일부터 판매된다.
sykim@newspim.com