한국투자증권, 벤처기업협회와 코스닥 상장 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권이 한국벤처기업협회와 손잡고 유망 벤처기업의 코스닥 상장을 지원하기로 했다.
29일 한국투자증권은 한국벤처기업협회와 우수 벤처기업 발굴 및 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
양사는 협약을 통해 유망 벤처기업을 조기에 발굴해 성공적인 코스닥 상장을 지원한다. 한국투자증권은 기업공개(IPO) 컨설팅과 상장 전략 로드맵을 제공하며, 벤처기업협회 회원사를 대상으로 교육·포럼·세미나 등 다양한 프로그램을 운영할 계획이다.
한국투자증권은 기업금융(IB) 역량과 자본력을 바탕으로 각 기업의 성장 단계에 맞는 모험자본을 적기에 공급하고 경영 전반에 걸친 조력자 역할을 수행한다는 방침이다.
김성환 한국투자증권 사장은 "이번 협약이 기술을 보유한 벤처기업들이 자본시장에서 가치를 인정받고 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "금융 역량을 활용해 유망 기업의 성장을 돕고 건강한 벤처 생태계를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
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