기후위기 시대 소방대응…중앙소방학교 교육혁신 경연대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 중앙소방학교가 30일 제31회 중앙소방 교육혁신 경연대회를 개최한다고 29일 밝혔다.
- 전국 소방학교와 시도 소방본부 선발 교수요원 10명이 전기차 화재, AI 활용 등 변화하는 재난 환경 주제로 겨룬다.
- 수상자 3명은 공공HRD콘테스트 출전 자격을 얻고 소방재난 정책 제안에 참여하게 된다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 기후변화 등으로 급변하는 재난 환경에 대응하기 위한 소방교육 혁신의 장이 열린다.
중앙소방학교는 30일 '제31회 중앙소방 교육혁신 경연대회'를 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 대회는 전국 소방학교와 시·도 소방본부에서 선발된 우수 교수요원 10명이 참가해 교육 콘텐츠와 강의 기법을 겨루는 자리다. 소방교육의 질적 향상과 현장 대응력 강화를 위해 마련됐다.
참가자들은 전기차 화재 대응, 소방 인공지능(AI) 활용, 위험예지훈련 기반 대응, 현장 지휘 및 초기 대응 등 변화하는 재난 환경을 반영한 주제를 중심으로 전문성과 강의 역량을 선보일 예정이다.
특히 이번 대회는 재난 현장에서의 신속한 의사결정과 대원의 생존과 직결되는 실전형 교육 주제가 다수 포함돼 교육과 현장 간 연계성을 높였다는 점에서 의미가 크다.
평가는 교육 목표의 타당성, 내용의 체계성, 현장 활용 가능성, 교수 기법의 창의성과 전달력 등을 종합적으로 심사해 우수 교육 모델을 선정한다.
최종 선정된 최우수·우수·장려 수상자 3명은 국가인재개발원이 주관하는 '공공HRD콘테스트'에 출전할 자격을 얻고, 향후 소방·재난 분야 정책 제안 과정에도 참여하게 된다.
김태한 중앙소방학교장은 "급변하는 재난 환경에 효과적으로 대응하기 위해서는 교육의 지속적인 혁신이 무엇보다 중요하다"며 "이번 대회를 통해 창의적이고 실효성 있는 교수법이 발굴되어 소방 교육 발전은 물론 현장 대응력 향상에도 기여하길 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com