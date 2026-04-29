한·캄보디아 경찰 양자회담...코리아전담반 확대·수사기법 공유

AI 핵심 요약beta
- 유재성 경찰청장 직무대행과 써 탯 캄보디아 경찰청장이 29일 치안총수회담을 열었다.
- 코리아전담반 업무를 마약과 온라인 도박으로 확대하기로 합의했다.
- 초국가범죄 대응을 위해 첨단 수사기법 공유와 ODA 사업을 추진한다.
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코리아전담반, 스캠 범죄 외 마약·불법도박 분야 확대
약 180억원 규모 원조 사업...첨단 수사기법 공유
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 한국과 캄보디아 양국 경찰 수장들이 양자회담을 열고 캄보디아 내 코리아전담반 업무 확대와 초국가범죄 대응 방안을 논의했다.
유재성 경찰청장 직무대행(차장)과 써 탯 캄보디아 경찰청장은 29일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 '한-캄보디아 치안총수회담'을 개최했다.
양측은 스캠 단지 등 국경을 넘나드는 범죄조직이 전 세계를 위협한다고 보고 양국 국민 안전 확보와 치안 질서 확립을 위해 양국 경찰 공조와 연대가 필요하다는데 공감했다.
양측은 캄보디아에서 운영 중인 '코리아전담반' 기능을 마약과 온라인 불법 도박으로 확대하기로 합의했다. 코리아전담반은 지난해 10월 양국 정상회담에서 설치에 합의한 후 12월부터 한국 경찰관들이 캄보디아 경찰과 합동 근무하며 우리 국민 대상 스캠 범죄 등에 대응해왔다.
코리아전담반은 올해 3월까지 캄보디아 내 한국인 도피사범을 포함해 주요 범죄 피의자 166명을 검거했고, 우리 국민 5명을 구출했다.
경찰청은 치안 공적개발원조(ODA) 사업으로 캄보디아 경찰에 선진 치안 시스템과 첨단 수사기법을 공유한다. 특히 한국국제협력단(KOICA·코이카)과 약 180억원 규모로 캄보디아 경찰 현장 감식 및 법과학 역량 강화 사업을 추진한다. 캄보디아 경찰이 초국가범죄에 자체 대응할 수 있는 전문성을 갖추도록 한다.
krawjp@newspim.com