"왜 차선 끼어들어"...집배원 폭행 후 경찰 치고 도주 40대 구속 송치

AI 핵심 요약beta
- 40대 남성이 21일 우체국 집배원을 폭행했다.
- 오토바이로 출동 경찰을 치고 도주한 혐의를 받는다.
- 경찰은 24일 A씨를 검찰에 구속 송치했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 오토바이가 차선에 끼어들었다며 우체국 집배원을 폭행하고 출동한 경찰관을 치고 달아난 40대 남성이 검찰에 송치됐다.
29일 경찰에 따르면 서울 강서경찰서는 지난 24일 공무집행방해, 특수공무집행방해 혐의로 A씨(42)를 검찰에 구속 송치했다.
A씨는 지난 21일 오후 2시쯤 강서구 내발산동 우장산역사거리에서 우체국 집배원 B씨(42)를 폭행하고, 출동한 경찰관을 치고 도주한 혐의를 받는다.
경찰 조사결과 A씨는 신호 대기 중이던 B씨를 오토바이에서 끌어내려 바닥에 내동댕이 친 뒤 멱살을 잡으며 몸싸움을 벌였다. B씨는 이 과정에서 등과 목 부위를 다쳐 치료 받은 것으로 전해졌다.
A씨는 이후 현장에 출동해 사실관계를 조사 중인 경찰을 조수석 문으로 치고 도주했다. 경찰은 2km 가량 추격 후 A씨를 검거했다. 조수석 문에 치인 경찰은 큰 부상은 입지 않은 것으로 파악됐다.
A씨는 경찰 조사에서 "B씨가 차선을 끼어들어 화가 났다"고 진술한 것으로 전해졌다.
calebcao@newspim.com