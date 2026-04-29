李대통령 "대외 상황 매우 안 좋아…위기극복, 정치 통합역량 발휘해 달라"

비교섭단체 5당·무소속 의원 청와대 오찬 간담회

"대외 문제 자해적 해위, 우리 안에 남아 있어" 진단

"어려움 이겨내기 위해선 국익 위한 공적 입장 절실"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 29일 "대외 문제에 대해 자해적 행위를 하는 경우가 찾기 쉽지 않은데 아쉽게도 우리 안에 그런 요소들이 조금 남은 것 같다"고 지적했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 비교섭단체 5당(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)과 무소속 국회의원을 초청해 오찬 간담회를 하면서 "여기 계신 분들이 그런다는 이야기는 전혀 아니다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 29일 비교섭단체 5당(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)과 무소속 국회의원을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 하면서 발언하고 있다. [사진＝ＫＴＶ］

이 대통령은 "국민 모두가 인지하고 있는 것처럼 최근 대외적 상황이 매우 안 좋다"며 "국내 상황도 매우 혼란스러웠지만 그건 우리 자체의 힘으로 이갸나갈 수 있는데, 대외 환경이 악화되는 문제는 사실 우리만의 힘으로 쉽지 않다"고 설명했다.

이 대통령은 "이런 어려운 상황을 이겨나가기 위해서는 국내에서의 대외 관계에 있어서는 입장을 공적으로 가져주면 좋겠다"고 요청했다. 제1 야당인 국민의힘을 겨냥한 것으로 보인다. 국힘은 최근 한미 간의 정보 공유 차질과 미측의 쿠팡 사태 반발, 이스라엘과의 외교 갈등 문제에 대해 강도 높은 비판을 이어가고 있다.

이재명 대통령이 29일 비교섭단체 5당(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)과 무소속 국회의원을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 하면서 박수치고 있다. [사진＝ＫＴＶ］

특히 이 대통령은 "정치는 본질적으로 남의 일을 대신하는 것"이라며 "각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만 진정 중요한 것은 국가와 국민의 더 나은 삶과 미래이며, 그래서 정치에는 넓은 시야가 필요하다"고 강조했다.

이 대통령은 "작은 차이도 있고 각자의 이익도 있지만 본질적으론 국가와 국민을 위해 뭐가 더 나은지 고민하고 누가 잘하는지 경쟁해 국민의 선택을 받는 것이 진정한 정치"라고 다시 한 번 강조했다.

이재명 대통령이 29일 비교섭단체 5당(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)과 무소속 국회의원을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 했다. 한창민 사회민주당 대표 겸 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표 등이 자리하고 있다. [사진＝ＫＴＶ］

이 대통령은 "어쨌든 우리 국민이 보기에 위기상황을 극복하기 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해 주면 좋겠다는 생각을 가질 것 같다"고 말했다. 이

대통령은 "물론 그중에 가장 큰 책임은 저한테 있다"며 "저도 노력할 텐데, 모두가 함께 노력했으면 좋겠고 국민의 힘을 모아서 대내외적인 어려움을 슬기롭게 잘 이겨내 나가면 좋겠다"고 요청했다.

pcjay@newspim.com