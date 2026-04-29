디엠에스, 기관 대상 IR 개시…"투자자 소통 강화"

AI 핵심 요약beta
- 디엠에스가 29일 여의도 기관투자자와 애널리스트 대상 IR을 시작했다.
- 신영증권 후원으로 1대1 미팅 방식으로 사업 현황과 실적 흐름을 설명한다.
- 본업 실적 양호와 유리기판 신규 장비 대만 성과를 강조하며 소통을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디스플레이 및 반도체 장비 제조 전문기업 디엠에스(DMS)는 여의도 주요 기관투자자 및 증권사 애널리스트를 대상으로 기관 IR을 시작했다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 IR은 공시를 통해 안내된 일정으로, 거래 재개 이후 처음 진행되는 공식 투자자 대상 소통이다. 신영증권 후원으로 진행되며, 기관투자자 및 애널리스트를 대상으로 한 1대1 대면 미팅 방식으로 운영된다. 회사는 주요 사업 현황과 실적 흐름, 향후 전략 방향 등을 중심으로 설명할 예정이다.
특히 회사는 올해 본업 실적 흐름과 신규 장비 사업 진행 상황을 중심으로 투자자들과의 소통을 강화할 계획이다. 회사 관계자는 "올해 본업 실적이 양호한 흐름을 보이고 있다"며 "유리기판 관련 신규 장비도 대만 시장에서의 성과가 기대되는 상황"이라고 설명했다.
디엠에스는 이번 IR을 계기로 투자자 커뮤니케이션을 확대하고, 시장과의 접점을 지속적으로 늘려간다는 방침이다. 거래 재개 이후 첫 IR이라는 점에서 투자자 신뢰 회복과 정보 비대칭 해소 측면에서도 의미가 있다는 평가다.
회사 관계자는 "이번 IR은 투자자와의 소통을 강화하고 주주가치를 높이기 위한 일환"이라며 "올해부터 IR 활동을 보다 적극적으로 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com