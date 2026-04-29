두산, 1분기 영업익 3408억…전년비 71.7% 증가

AI 핵심 요약beta
- ㈜두산은 29일 1분기 매출 5조603억원 영업이익 3408억원을 공시했다.
- 전년 대비 매출 17.7% 영업이익 71.7% 증가하며 이익률 6.7%를 기록했다.
- 자체사업 두산에너빌리티 두산밥캣 모두 실적 개선으로 성장세를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1분기 영업이익률 전년비 2.1%p 상승한 6.7%
전자소재, 원전, 가스터빈 등 주요 사업 고른 성장
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = ㈜두산은 올해 1분기 연결재무제표 기준 매출 5조 603억원, 영업이익 3408억원을 기록했다고 29일 공시를 통해 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 17.7%, 71.7% 증가했다.
주요 계열사와 자체사업의 고른 실적 개선에 힘입은 결과다. 특히 수익성 중심의 사업 확대로 영업이익률은 전년 대비 2.1%포인트(p) 상승한 6.7%를 기록했다.
㈜두산 자체사업은 1분기 매출 7023억원, 영업이익 1878억원을 기록하며 전년동기대비 각각 44.8%, 55.1% 성장했다. 전자BG의 하이엔드 동박적층판(CCL) 제품 공급 증가가 실적 성장을 견인했다. 특히 인공지능(AI) 가속기 및 메모리 반도체향 공급량 증가로 분기 최대 매출을 달성했다. 2분기에는 기존 제품 매출 성장, 신규 애플리케이션 확대 등을 통해 매출 성장세를 이어갈 계획이다.
두산에너빌리티는 1분기 연결 기준 매출 4조2611억원, 영업이익 2335억원을 기록했다. 체코 원전 기자재와 가스터빈의 매출 증대가 수익성 개선을 이끌며 전년동기대비 매출은 13.7%, 영업이익은 63.9% 증가했다. 1분기 수주액은 국내외 가스터빈 및 스팀터빈 수주가 이어지며 전년 동기대비 61.8% 증가한 2조7857억원을 달성했다. 수주잔고는 1분기말 기준 24조1343억원으로 전년 동기 대비 45.9% 증가했다.
두산밥캣은 1분기 매출 2조2473억원, 영업이익 2070억원을 기록했다. 수요 개선과 판가 인상 효과가 반영되며 전년동기대비 각각 7.1%, 3.5% 증가했다. 전년 동기 대비 모든 지역에서 매출이 증가한 가운데, 유럽·중동·아프리카 지역이 소형장비 수요 회복으로 18% 성장하며 실적을 견인했다. 북미는 지게차 판매 회복 영향에 3%, 아시아·라틴아메리카·오세아니아는 남미, 중국, 인도에서의 소형장비 판매 증가로 4% 성장했다.
y2kid@newspim.com