금융당국, 가상자산시장 시세조종 2건 혐의자 '수사기관 통보' 의결

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특정종목 대량 선매수 후 고가매수로 가격 상승 후 시세조종

거래소 다수계정 API 대여 후 계정간 통정매매, 고가매수로 시세조종

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회는 29일 제8차 정례회의에서 가상자산시장 시세조종 사건 혐의자에 대해 '수사기관 통보' 조치를 의결했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.04.29 dedanhi@newspim.com

먼저 금융감독 당국은 혐의자가 특정 종목을 대량으로 선매수하고 고가매수 등 시세조정성 주문을 단기간에 집중 제출해 가격을 상승시킨 후 보유물량을 매도하는 방식으로 시세조종을 한 사례를 수사기관 통보 조치했다.

두 번째 사건은 혐의자가 가상자산거래소 다수 계정의 API 키를 대여받은 후 이들 계정 간 통정매매, 계정별 순차적 고가매수 등을 통해 시세조종을 한 사례다.

먼저 첫 번째 사건은 혐의자가 사전매집·시세형성·차익실현의 전형적인 시세조종 매매양태를 보이며, 수천만원의 부당이득을 실현한 사건이다.

사전매집 혐의자는 특정 가상자산을 시세조종 대상으로 선정해 사전에 수천만원의 물량을 적극적으로 선매수했고, 시세형성 고가매수 등 시세조종성 주문을 단기간에 집중적으로 제출해 급격한 가격상승을 유도했다. 혐의자는 차익실현 이후 허수매수 주문을 이용해 시세하락을 방어하며 매도 주문을 반복 제출해 수천만원의 부당이득을 획득했다.

이러한 혐의자의 시세조종 행위를 통해 해당 가상자산의 일평균 거래량과 시세변동성이 이전에 비해 큰 폭으로 확대됐으며, 시세와 혐의자의 보유잔고가 유사한 흐름으로 형성되는 등 높은 시장지배력을 행사한 것으로 나타났다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.04.29 dedanhi@newspim.com

두 번째 사건은 혐의자가 편리한 거래 수단인 API를 악용해 가상자산거래소 다수 계정의 API 키(Key)를 일정 대가를 제공하고 대여받아 계정간 통정매매·계정별 순차적 고가매수 등을 통해 시세조종을 한 사건이다.

혐의자는 다수로부터 API 키(Key)를 대여받아 이들 계정을 통해 순차적으로 고가매수 주문을 통해 가격을 상승시킨 반복적인 통정매매를 통해 매매가 성황을 이루는 것처럼 해 차익실현 일반투자자의 매수세가 유인되자 매도를 시작해 매매 차익을 실현했다.

금융당국은 "API 키는 API 거래 시 계정 접근 및 거래 실행(가상자산 매매, 가상자산·현금 입출금)을 위한 수단으로 이용자 본인만이 사용 가능하므로, 이용자들은 본인의 API 키가 외부로 노출되지 않도록 API 키 보관 및 관리에 주의해 본인의 거래정보와 자산을 보호해야 한다"고 당부했다.

당국은 "본인의 API 키를 직접 사용하지 않고 타인에게 제공·대여 등을 하는 경우, 약관에 따라 가상자산거래소로부터 서비스 접속 차단, API 서비스 제한 등의 조치를 받을 수 있다"며 "타인에게 대여한 본인의 API 키(Key)가 불공정거래, 자금세탁 등에 사용될 경우 이용자(명의자)는 불법행위의 공범으로 처벌받는 등 민·형사상 책임을 질 수 있다"고 경고했다.

dedanhi@newspim.com