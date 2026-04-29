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[르포] 오락실 추억부터 K팝 팬덤까지…마리오아울렛이 그리는 'IP 유니버스'

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  • 홍성열 마리오아울렛 회장이 29일 MGM IP UNIVERSE 2026 미디어데이에서 쇼핑몰 종언을 선언했다.
  • 게임 뮤지엄, IP몰, 서브컬처 플랫폼 등 체험형 복합공간으로 전환한다.
  • 일본 게임사 거물들이 참석하며 한일 IP 공동 개발을 목표로 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1980년 공장에서 시작된 도전, 40년 만에 다시 '판'을 바꾼다
겜보이부터 세가까지…한국 게임의 역사체 모였다
도쿄게임쇼서 맺은 인연, 일본 IP 삼총사 금천에 집결
체험·전시·굿즈가 하나로 이어지는 'IP 상설 공간' 시대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = "이제 마리오아울렛은 더 이상 쇼핑만을 위한 공간에 머물지 않고, 게임 애니메이션, 캐릭터 K팝 등 다양한 글로벌 지적재산권(IP)이 살아 움직이는 '체험형 복합공간'으로 나아가고자 합니다(홍성열 마리오아울렛 회장)"

29일 서울 금천구 마리오아울렛 까르뜨니트 공장에서 열린 'MGM IP UNIVERSE 2026' 미디어데이에서 홍 회장은 이같이 선언했다. 1980년 작은 공장에서 시작해 국내 최초의 정통 패션 아웃렛을 일군 마리오아울렛이 사실상 '쇼핑몰의 종언'을 선언한 것이다.

그가 내세운 새 청사진은 게임·애니메이션·캐릭터·K팝 등 한일 양국의 글로벌 IP가 살아 숨쉬는 '체험형 복합 문화공간'이다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 마리오아울렛 홍성열 회장이 인사말을 하고 있다. 2026.04.29 whalsry94@newspim.com

◆ "전시와 체험이 소비로"

핵심 프로젝트는 세 가지다. 먼저 약 3,300평 규모로 조성되는 게임 전문 복합 파빌리온 '게임 뮤지엄(GAME MUSEUM)'이다. 한일 게임 산업의 역사를 집약한 국내 최초의 게임 헤리티지 아카이브를 표방하며, 레트로 아케이드 체험존부터 글로벌 IP 테마존까지 단순 전시를 넘어 사람들이 오래 머물고 깊이 경험하는 콘텐츠 공간을 지향한다.

이날 행사에 참석한 삼성전자 김문수 부사장은 "삼성 겜보이가 한국 게임 문화의 전환점을 만들어줬다"며 "이번 뮤지엄을 통해 게임 문화의 탄생을 느껴주셨으면 한다"고 기대감을 드러냈다.

두 번째는 마리오아울렛 1관 전체를 IP 체험 공간으로 전환하는 'IP몰' 프로젝트다. 프로젝트를 총괄하는 이정훈 대표는 "지금의 소비자는 단순히 물건을 사기 위해 공간을 찾지 않는다"며 "보고, 체험하고, 머물고, 공유하고, 그 경험의 일부로 상품을 구매한다"고 설명했다. IP몰은 단발성 팝업이 아닌, 전시와 체험이 유기적으로 이어지는 구조로 설계되며 오는 5월 1일 첫 번째 시범 모델을 선보일 예정이다.

세 번째는 한국과 일본의 젊은 아티스트·크리에이터들을 위한 서브컬처 창작 무대로서의 역할이다. 서브컬처 창작자와 팬 커뮤니티가 협업하며 새로운 문화를 만들어가는 개방형 플랫폼을 지향한다.

이날 행사에는 코에이테크모게임스 코이누마 히사시 대표, 세가 우츠미 슈지 대표, 스퀘어에닉스 키타세 요시노리 프로듀서 등 일본 게임 업계의 거물들이 대거 참석해 눈길을 끌었다. 이 대표는 "한국과 일본의 IP를 두 나라에서 공동 개발하고 글로벌로 나아가는 것이 핵심 목표"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 코에이테크모게임스 코이누마 히사시 대표, 세가 우츠미 슈지 대표, 스퀘어에닉스 키타세 요시노리 프로듀서 등 일본 게임 업계 거물들이 홍 회장과 사진을 찍고 있다. 2026.04.29 whalsry94@newspim.com

◆ '한국판 아키하바라' 직접 둘러보니

현장은 세가, 티니핑, 카카오프렌즈 등 한일 주요 IP가 한 지붕 아래 집결해 '한국판 아키하바라'라는 표현이 과하지 않았다. 또 그간 반짝 열렸다 사라지던 단기 팝업과 달리 이곳에서는 훨씬 긴 호흡으로 브랜드를 만날 수 있는 것이 장점이었다.

특히 미니뮤지엄은 마리오아울렛이 단순한 IP 판매처가 아님을 분명히 했다. 입장료 1만 원이면 삼성 겜보이부터 세가 하드웨어의 변천사까지, 한국 오락기의 역사를 한 공간에서 훑을 수 있다. 일본 애니메이션에 빠진 청소년과 성인, 티니핑·카카오게임즈를 좋아하는 아이들 뿐만 아니라 브라운관 앞 비디오게임을 추억하는 중장년층까지 세대를 가리지 않고 각자의 방식으로 머물 수 있는 공간이라는 점이 실감됐다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 마리오아울렛 내 미니뮤지엄. 2026.04.29 whalsry94@newspim.com

이번 변화를 홍성열 회장이 직접 진두지휘했다는 점도 눈에 띈다. 그는 지난해 도쿄게임쇼에 직접 참석해 일본 게임사 대표들과 얼굴을 맞댔다. 현장에서 만난 코이누마 히사시 코에이테크모게임스 대표는 "도쿄게임쇼에서 홍 회장님과 만나 세가상을 필두로 다 함께 제대로 한번 해보자는 이야기가 나왔다"며 "한국에서는 이곳이 최초 입점"이라고 말했다. 발로 뛴 오너십이 일본 IP 삼총사를 한국의 금천구로 불러들인 셈이다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 코에이테크모게임스 존. 국내 유일 입점이다. 2026.04.29 whalsry94@newspim.com

다만 넘어야 할 산도 있다. AK플라자가 홍대라는 IP 집결지에 유사한 팝업존을 구성하고도 뚜렷한 흥행을 만들지 못했다는 선례는 지워지지 않는다. 금천은 MZ세대와 IP 팬덤의 주요 이동 동선과는 거리가 있다. 결국 이 프로젝트의 성패는 하나의 질문으로 수렴된다. '체험의 밀도'가 입지의 약점을 뛰어넘을 수 있느냐다.

마리오아울렛 관계자는 "MGM IP UNIVERSE 2026은 단순히 쇼핑몰을 리뉴얼하는 것을 넘어, 전 세계인이 열광하는 IP 콘텐츠를 오프라인 공간에 구현해 새로운 문화 가치를 창출하는 프로젝트"라며 "마리오아울렛이 리테일의 한계를 깨고 글로벌 IP 몰로 도약하고 새로운 리테일 패러다임을 제시하겠다"고 전했다.

mkyo@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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