선대위 구성 두고 불거진 국민의힘 투톱 불화설...장동혁 "송언석과 갈등 없다"

선대위 구성에 대표 불참 요구 알려져

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 선거대책위원회 구성을 둘러싼 갈등설이 확산하는 가운데 장동혁 대표가 송언석 원내대표와의 불화설을 일축했다.

장동혁 국민의힘 대표는 29일 국회에서 기자들과 만나 선거대책위원회 구성과 관련해 "곧 구성하려고 한다"라고 밝혔다. 이어 송언석 원내대표와의 갈등설을 묻는 질문에는 "그런 갈등 없다"라고 일축했다.

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)와 송언석 원내대표(왼쪽) [사진 = 뉴스핌DB]

최근 당내에서는 장 대표의 선거 지휘력에 대한 문제 제기와 함께 '2선 후퇴론'이 불거지고 있다. 특히 송언석 원내대표가 안철수·나경원·김기현 의원을 공동선대위원장으로 세우고 장 대표의 선대위원장단 불참을 요구한 것으로 알려지며 당 지도부 내 균열도 드러나고 있는 흐름이다.

당 핵심 관계자는 이날 기자들과 만나 갈등설에 대해 "그 내용에 대해서 아는 바 없고 사실이 아닌 것으로 알고 있다"고 답했다.

이 관계자는 "선대위 구성은 당의 자산을 효율적으로 배치해 승리라는 시너지를 내는 과정"이라며 "당의 중요 자산을 어떻게 결집하고 부동층과 무당층을 끌어안을지가 관건"이라고 강조했다.

이어 "선대위는 5월 초경에 대부분의 형태가 구성되리라 생각한다"면서 "장 대표도 이러한 의중을 전달받고 어떤 형태의 선대위가 가장 효과적으로 지선 승리를 이끌 수 있는지 고민하고 있다"고 했다. 장 대표의 선대위원장 당연직 참여 여부에 대해서는 "대표께서 결심할 사안"이라고 했다.

나경원·안철수·김기현 의원 참여와 관련해서는 "당의 중요한 역할을 해오신 분들이고 지역적, 정책적으로 특색을 지니고 계신 분들이기 때문에 선대위 구성에 중요한 역할을 할 수 있는 분"이라며 "그런 차원에서 장 대표가 송 원내대표에게 추천을 했고 송 원내대표가 이분들께 의중을 말씀하신 것으로 알고 있다"고 설명했다.

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