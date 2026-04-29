두산에너빌리티, 1분기 영업익 2335억…전년비 63.9% 증가

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 29일 1분기 매출 4조2611억원, 영업이익 2335억원으로 증가했다고 공시했다.
- 당기순이익은 602억원 흑자 전환했다.
- 가스터빈·원전 매출 증대와 수주 2조7857억원으로 잔고 24조1343억원 늘었다.
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1분기 2조7857원원 수주…북미서 연이은 호재
북미 데이터센터·원전·SMR 확대로 중장기 성장 모멘텀 강화
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산에너빌리티는 올해 1분기 연결기준 매출이 전년 동기 대비 13.7% 증가한 4조2611억원, 영업이익은 63.9% 늘어난 2335억원을 기록했다고 29일 공시했다. 같은 기간 당기순이익은 602억원으로 흑자 전환했다.
두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 자회사의 전년 대비 매출 증대 뿐 아니라 두산에너빌리티의 원전 기자재와 가스터빈 매출 증대가 수익성 개선의 주요 요인으로 작용했다는 설명이다.
두산에너빌리티는 국내외에서 가스터빈과 스팀터빈 수주가 이어지며 에너빌리티 부문(해외 자회사 포함 기준)에서 1분기 누적 2조7857억원의 수주 실적을 기록했다. 전년동기 대비 61.9% 증가한 수치다.
수주잔고는 1분기말 기준 24조1343억원으로 전년 동기 대비 약 46% 증가했다. 특히 북미 지역에서 데이터센터용 가스터빈과 스팀터빈을 연이어 수주하는 성과를 거뒀다. 두산에어빌리티는 연말까지 체코원전 건설공사, 소형모듈원자로(SMR) 주기기 공급 계약, 해외 가스복합 설계·조달·시공(EPC), 해상풍력 등을 포함해 총 13조3000억원의 수주를 전망했다.
향후 두산에너빌리티는 북미 데이터센터 시장 확대에 따른 가스터빈 수요 증가, 원전 및 SMR 사업의 본격화 등을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어갈 계획이다.
회사측은 "북미, 중동, 동남아 등 주요 시장에서 가스터빈과 스팀터빈 사업을 확대하는 한편, 장기 서비스 사업을 통해 중장기 수익 기반을 강화할 방침"이라고 밝혔다.
y2kid@newspim.com