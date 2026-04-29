[컨콜] LG전자 "데이터센터 냉각 3배 성장…납기 6~9개월"

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 29일 데이터센터 냉각 사업 3배 성장을 발표했다.
- 칠러 사업 매출 1조원 목표를 2027년 조기 달성할 전망이다.
- 공냉식 칠러와 액체냉각으로 시장 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 데이터센터 냉각 사업에서 전년 대비 3배 성장을 기록하며, 칠러 사업 매출 1조원 목표의 조기 달성 가능성을 제시했다.
LG전자는 29일 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "데이터센터 향 사업은 아직 초기 단계임에도 2025년 수준은 전년 대비 3배 수준으로 성장했다"며 "칠러 사업 역시 2027년 목표인 매출 1조원을 조기 달성할 것으로 예상되며 안정적으로 성장세를 지속하고 있다"고 밝혔다.
이어 "일반 상업용 냉난방공조(HVAC)와 달리 고객 승인, 규격 인증, 벤더 등록 등 선행 단계를 통해 제한적으로 접근 가능한 시장"이라며 "현재는 이 선행 단계를 빠르게 통과해 2026년부터 본격적인 수주 매출 전환의 기반을 구축 중"이라고 설명했다.
리드타임(주문부터 납품까지 걸리는 시간)과 관련해서는 "수주 후 납품까지 표준 칠러는 약 6개월, 대형 데이터센터향 커스터마이즈 장비는 약 9개월 수준"이라며 "핵심 부품 내재화와 표준 설계를 통해 리드타임 단축도 추진하고 있다"고 말했다.
중장기 전략도 제시했다. LG전자는 "공냉식 칠러와 액체냉각을 양대 축으로 사업을 육성하고 있다"며 "칠러 사업의 접근 가능 시장 규모는 2026년 16억달러에서 2030년 127억달러까지 확대될 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.
kji01@newspim.com