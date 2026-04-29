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北, 美 미사일방어 '임계점' 근접…"수십기 ICBM에 수백억달러 GMD 포화 우려"

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AI 핵심 요약

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  • 미국 블룸버그통신이 28일 북한 핵·미사일 전력이 미 미사일방어체계를 압도하는 임계점에 근접했다고 평가했다.
  • 북한 핵탄두가 수십 발에서 100발 이상으로 추정되며 GMD 요격미사일 64기 한계를 넘어 포화 공격 위협이 커졌다.
  • 국방부는 한국형 3축체계 강화와 한미 핵협의그룹 활동으로 대응하며 2030년까지 예산 확대를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"10년 내 英·佛 수준"… 이재명 대통령 발언이 던진 파장
IAEA "영변·농축시설 가동 급증"…전술핵·산탄·디코이까지 진화
안규백 "강력 억제·긴장완화 투 트랙"…국방부 "3축·확장억제로 대응"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한의 핵·미사일 전력이 미국이 지난 30여 년간 650억달러(약 96조원)를 들여 구축한 미사일방어체계를 양적으로 압도하는 '임계점'에 근접했다는 평가가 미국 내에서 공개적으로 제기됐다.

미국 블룸버그통신은 4월 28일(현지 시각) 보도를 통해, 이재명 대통령이 "북한은 체제 유지에 필요한 핵무기를 이미 충분히 확보했다"고 공개 언급한 가운데, 북한의 핵전력이 미국의 미사일 방어 능력을 앞질러가고 있다고 지적했다. 국방부와 전문가들은 북한의 핵탄두 수가 수십 발에서 최대 100여 발 이상으로 추정되는 상황에서 한국형 3축체계 강화와 확장억제 실행력 제고를 서두르고 있다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 17일 서울 종로구 청와대에서 열린 제10회 국무회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.17 photo@newspim.com

블룸버그통신은 "미국과 이스라엘이 이란의 핵무기 보유를 막겠다며 중동에서 전쟁을 수행하는 동안, 북한은 이미 '핵클럽의 정식 구성원'으로 올라서 미 본토를 겨냥한 실전 핵전력 운용 단계에 진입했다"고 분석했다.

미국 지상배치 중간단계 방어체계(GMD)는 알래스카·캘리포니아에 배치된 44기의 요격미사일과 알래스카의 추가 20기 배치 공간을 포함해 총 64기를 전제로 설계됐다. 그 때문에 한 목표물당 최소 2기의 요격이 필요하다는 전제 탓에 동시 발사되는 북한 ICBM이 24기 수준을 넘어서면 포화 공격에 취약해질 수 있다는 우려가 제기된다.

카네기국제평화재단 안킷 판다 연구원은 "북한은 이미 실용적인 핵억제력을 확보해 ICBM이 미 도시를 타격할 수 있다는 전제 아래 미국 의사결정에 공포를 심는 수준"이라고 평가했다. 그는 "북한이 포화 공격과 다종 투발 수단, 재진입체 기술을 결합해 미·한·일 미사일방어망의 '탄약 깊이'를 압도하려 한다"고 분석했다.

이재명 대통령은 올해 1월 21일 신년 기자회견에서 "이상을 꿈꾸다 현실을 외면한 결과, 북한의 핵무기는 계속 늘어났다"며 "북한이 핵을 포기하겠느냐"고 반문하면서, '핵 개발 중단 → 동결·축소 → 비핵화'의 3단계 로드맵을 제시했다.

또 "북한이 연간 수십 발 수준의 핵탄두에 해당하는 무기급 핵물질을 생산할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 보인다"며, "이 추세가 지속되면 10년 내 프랑스·영국에 육박하는 핵탄두 규모에 도달할 수 있다"고 경고했다.

IAEA 라파엘 그로시 사무총장은 4월 중순 북한 핵 프로그램과 관련해, 영변 원자로와 농축시설 등에서 활동이 "매우 심각한 증가"를 보이고 있다며 북한의 핵무기 보유 규모를 현재 '수십 발' 수준으로 추정했다. 그는 새로운 농축시설과 우라늄 생산 능력 증강 정황을 거론하며, 실제 보유 탄두 수는 공개 추정치를 상회할 수 있다고 경고했다.

북한은 2023년 헌법에 '핵무력 강화'를 명시한 데 이어, 2024년 러시아와의 군사 협력을 통해 전장 데이터와 재원 확보에 나선 것으로 평가된다. 러시아에 제공한 단거리 탄도미사일이 우크라이나 전장에서 사용되면서 명중률, 기동 회피 패턴, 탄두 성능에 관한 실전 데이터를 얻었다는 분석이 나온다.

올해 들어 북한은 고체연료 기반 중·단거리 탄도미사일과 전술탄도·순항미사일 시험을 이어가며, 포화·기만 전술에 초점을 맞춘 시험도 병행하고 있다. 산탄형 탄두, 디코이, 종말단계 기동이 결합된 신형 탄두체는 방어망의 탐지·식별 부담을 키우는 방식으로, 국방부도 전술핵탄두 탑재 가능 순항미사일과 고체연료 탄도미사일 시험을 통해 양적·질적 고도화를 추진하고 있다고 평가했다.

국방부 관계자는 "북한이 헌법·법령·당 규약에 핵무력 정책을 못박고 핵무기 사용 조건까지 구체화했다"며 "한국형 3축체계 능력 강화와 독자적 억제능력 확보를 병행하고 있다"고 밝혔다. 한·미 핵협의그룹(NCG)을 중심으로 정보 공유·공동기획·공동연습을 정례화하고, 장사정포 요격체계와 무인기·대무인기 체계, 장거리 탐지·요격 수단의 조기 전력화를 추진 중이라는 설명이다.

안규백 국방부 장관은 "고도화하는 북한의 핵·미사일 위협은 한반도와 역내 평화, 국제 비확산 체제에 대한 중대한 도전"이라며" "강력한 억제력과 빈틈없는 대비태세를 바탕으로 군사적 긴장 완화와 신뢰 구축을 병행하는 투 트랙 접근을 일관되게 추진하겠다"고 말했다. 국방부는 2030년까지 3축체계 관련 예산을 크게 늘려 핵·WMD 대응 전력과 극초음속 요격체계, 드론·AI 기반 감시망 확충에 집중 투자하고 있다.

국제 연구기관과 국책연구소들은 북한 핵탄두 수를 "현재 수십 발, 2030년대 중반 200~300발이 될 것"이라고 내다보고 있다. 일부 보고서는 북한이 최대 23개의 전략핵과 165개의 전술핵탄두를 확보했을 가능성을 제기하며, 장기 목표를 전략핵 30여 개·전술핵 200여 개 수준으로 추정한다.

엘브리지 콜비 전 미 국방부 차관은 "러시아·북한 핵무기를 '미국에 대한 가장 중대한 실존적 위협'"이라며, "한국이 북핵 억제의 1차 책임을 지고 미국이 결정적이지만 제한된 역할로 지원하는 구조"라고 재확인했다.

gomsi@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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