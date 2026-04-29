과기부, SKT AI 데이터센터 방문…국산 NPU 활용 현황 점검

AI 핵심 요약beta
- 과학기술정보통신부가 29일 인천 SK텔레콤 AI 데이터센터를 방문해 국산 NPU 활용 현황을 점검했다.
- SKT는 리벨리온의 NPU를 탑재한 서버로 자체 거대언어모델 기반 전화 통화요약 서비스를 제공 중이다.
- 정부는 2030년까지 AI 반도체 글로벌 유니콘 5곳 배출을 목표로 5년간 50조원을 투자한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 과학기술정보통신부가 29일 인천 SK텔레콤 AI 데이터센터를 방문해 국산 NPU(신경망처리장치) 활용 현황을 점검했다.
이도규 정보통신정책실장이 주도한 이번 점검은 정부의 'K-엔비디아 육성 프로젝트' 추진 상황을 파악하기 위해 마련됐다. SKT와 국내 AI 반도체 기업 리벨리온이 함께했다.
정부는 AI 산업이 대규모 학습에서 실시간 추론으로 중심이 옮겨가면서 추론 특화 NPU 중심의 국산 AI 반도체 생태계 구축을 추진 중이다. 지난 3월 민관 합동 간담회에서 정부는 국민성장펀드를 통해 AI·반도체 분야에 5년간 50조원, 올해 10조원 규모의 장기 자본을 공급하고 2030년까지 AI 반도체 글로벌 유니콘 5곳 배출을 목표로 제시했다.
SKT 데이터센터에는 리벨리온의 데이터센터용 NPU '아톰'과 '아톰 맥스'를 탑재한 서버가 설치돼 있다. SKT는 이를 자체 거대언어모델(LLM) '에이닷엑스' 기반 전화 통화요약 서비스와 반려동물 영상진단 보조 서비스 '엑스칼리버'에 적용하고 있다. 전화 통화요약은 하루 최대 5000만 건의 API 호출을 처리하며, 국산 LLM이 국산 NPU를 통해 서비스되는 '소버린 AI' 구현 사례다.
SKT와 리벨리온은 지난달 글로벌 반도체 설계 기업 Arm과 3자 양해각서를 체결하고 CPU와 NPU를 결합한 AI 추론 서버 공동 개발에 착수했다. 양사는 정부의 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에도 SKT 컨소시엄으로 참여 중이다. SKT는 자회사 사피온코리아와 리벨리온의 합병을 거쳐 리벨리온의 주요 주주가 됐으며, 향후 NPU 적용 범위를 확대할 계획이다.
yuniya@newspim.com