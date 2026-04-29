금융위, 한국투자증권 'MMW-CMA 간편 가입서비스' 등 13건 혁신금융서비스 지정

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혁신금융서비스 누적 지정건수 총 1072건

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회는 29일 정례회의에서 한국투자증권의 'MMW-CMA 간편 가입서비스'를 혁신금융서비스로 신규 지정하는 등 13건의 혁신금융서비스를 신규로 지정했다.

금융위원회는 현재까지 총 1072건의 서비스가 혁신금융서비스로 지정돼 시장에서 테스트할 수 있게 됐다.

[사진=금융위원회]

혁신금융서비스로 신규 지정된 한국투자증권의 'MMW-CMA 간편 가입서비스'는 투자일임 계약에 해당한다. 금융회사는 대면 또는 영상통화를 통해 설명의무를 이행해야 하나, 불완전판매 방지 등을 위한 일정 부가조건하에서 비대면 상호작용 수단을 활용해 설명의무 이행을 할 수 있도록 특례를 부여했다.

금번 혁신금융서비스 지정으로 인해 MMW-CMA를 가입하고자 하는 고객들이 증권회사 방문 또는 장시간의 영상통화 없이도 새로운 방식의 비대면 설명을 거쳐 MMW-CMA에 가입할 수 있게 된다.

키움증권과 하나카드가 공동으로 신청한 '키움증권과 하나카드의 연계를 통한 외화지급결제 및 활용서비스'도 혁신금융서비스로 신규 지정됐다.

현행 외화선불전자지급수단은 주식 등 자산구매 목적에 사용이 불가했지만, 금번 혁신금융서비스 지정으로 고객은 하나카드의 외화선불전자지급수단을 증권사 계좌로 이체해 해외투자 등에 활용할 수 있게 됐다. 이에 따라 고객의 외화증권 투자 접근성 및 편의성이 제고되고 환전·재환전으로 발생하는 거래비용이 절감될 것으로 기대한다.

더불어 소비자 선택권 강화를 위해 KB국민카드 외 7개사가 신청한 '신용카드회사의 전화를 이용한 보험상품 모집시 판매비중 규제 개선' 서비스, 비금융플랫폼 등과 연계한 제휴 예·적금 계좌 개설 서비스 등 3건이 혁신금융서비스로 신규 지정됐다.

금융위원회는 지난 2024년 4월 혁신금융서비스 지정을 받아 운영 중인 한국주택금융공사의 '금융회사가 발행하는 커버드본드에 대한 지급보증 서비스'에 대해 지정기간을 2년 연장했다.

dedanhi@newspim.com