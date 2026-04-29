[컨콜] LG전자 "엔비디아와 휴머노이드 협업…상반기 기술검증 돌입"

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 29일 휴머노이드 로봇 사업 계획을 발표했다.
- 올해 상반기 클로이드 POC 실증을 시작하고 엔비디아와 협업한다.
- 2028년 홈 로봇 상용화와 액추에이터 양산을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 휴머노이드 로봇 사업에서 올해 상반기 기술검증(POC) 실증을 시작하고, 2028년 홈 로봇 상용화를 추진한다. 핵심 부품인 액추에이터도 상반기 중 양산에 들어갈 계획이다.
LG전자는 29일 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "클로이드로 명명된 당사의 휴머노이드 사업은 올해 중 POC 실증 작업에 투입할 로봇 생산을 위한 준비가 체계적으로 진행되고 있으며 엔비디아 등 글로벌 선도 테크 기업과 로봇 파운데이션 모델 개발 등 협업에도 속도가 붙고 있다"고 말했다.
이어 "POC 실증 작업은 상반기부터 시작해 산업용과 홈 영역까지 점진적으로 확대될 예정이며, 산업용 로봇 기술과 공정 데이터를 기반으로 산업용 휴머노이드의 가능성을 탐색할 것"이라며 "가전사업을 통해 확보된 홈에 대한 이해와 도메인 경쟁력을 활용해 2028년 홈 로봇 상용화 기반을 마련할 예정"이라고 설명했다.
핵심 부품 사업도 속도를 내고 있다. LG전자는 "핵심 로봇 부품인 액추에이터 사업화는 상반기 중 초도 물량 양산을 시작할 수 있도록 준비 중이며 감속기 기술 내재화도 주요 기업과의 협업과 산학 연구를 통해 본격화하고 있다"고 밝혔다.
또 "연간 4500만대 이상의 모터 생산을 통해 축적된 경량화·고효율·고토크 모터 기술과 정밀 제어 소프트웨어 설계 기술을 바탕으로 제품 개발과 생산 기반 구축을 추진 중"이라며 "자체 수요뿐 아니라 다양한 고객의 로봇 타입에 대응 가능한 제품 라인업을 신속하게 확보하겠다"고 덧붙였다.
kji01@newspim.com