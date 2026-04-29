LG유플러스, 장기고객 대상 '화담숲 초청데이' 성료

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG유플러스가 올해 장기고객을 핵심 축으로 한 마케팅을 본격화한 가운데, 장기 이용 고객을 대상으로 진행한 '화담숲 초청데이'를 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다.

LG유플러스는 지난 27일 봄철 인기 명소인 경기도 광주 화담숲을 전체 대관해, 장기고객 3000명을 대상으로 고객 체험형 행사를 진행했다.

이번 행사는 LG유플러스 통합 앱 'U+one'을 통해 멤버십 VIP 이상 및 5년 이상 장기 이용 고객을 대상으로 사전 응모를 받았다. 신청 기간 동안 약 20만명이 이벤트 페이지를 방문했다. 이 가운데 추첨을 통해 3000명의 장기고객을 선정했다.

LG유플러스가 올해 장기고객을 핵심 축으로 한 마케팅을 본격화한 가운데, 장기 이용 고객을 대상으로 진행한 '화담숲 초청데이'를 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다. 사진은 LG유플러스 직원이 '화담숲 초청데이'를 소개하고 있는 모습. [사진=LG유플러스]

이번 화담숲 초청 행사는 LG유플러스가 연중 운영 중인 '장기고객 초대 프로그램'의 일환이다. LG유플러스는 행사 참여 고객이 본인의 블로그, 인스타그램 등 SNS에 체험 후기를 올릴 경우, LG생활건강 세트를 추가로 제공하는 이벤트도 함께 진행했다. 행사에 참석한 고객들은 긍정적인 반응을 보인 것으로 알려졌다.

LG유플러스는 오는 5월에도 레고랜드 '레고런' 행사를 통해 장기고객을 대상으로 한 참여형 행사를 진행할 예정이다. 레고런은 강원도 춘천 중도 일대 호수 길 5km 구간을 레고 캐릭터와 함께 달리는 마라톤 행사다. 이 밖에도 연중 다양한 문화·여가 콘텐츠를 중심으로 장기 이용 고객과의 접점을 지속 확대해 나간다는 방침이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "장기고객에게 실질적인 혜택과 경험을 제공하는 데 올해 마케팅 역량을 집중하고 있다"며 "고객 분석을 기반으로 한 차별화된 체험형 혜택을 통해 유플러스만의 'Simply. U+' 고객 가치를 지속적으로 제공하고, 고객의 선택에 확신을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com