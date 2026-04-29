김진태·원강수, 원주권 3대 공동공약 발표…"첨복단지·오페라하우스·국제공항 완수"

김진태 후보, 원주공항 국제공항 승격 필요성...231만명 배후 인구로 수요 충분 주장

원강수, 강원 오페라하우스 사업 완수 약속…"시민 숙원사업이니 반드시 지킨다"



[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 김진태 강원도지사 후보와 원강수 원주시장 후보가 첨단의료복합단지 2차 지정과 원주공항 국제공항 승격, 강원 오페라하우스 완성 등 공동공약을 앞세우며 원주권 세몰이에 나섰다.

김진태 후보는 "도지사 후보와 시장 후보가 함께 공동 정책을 발표하는 뜻깊은 자리"라며 "원주와 관련된 가장 중요한 세 가지 과제를 엄선했다"고 밝혔다.

그는 3대 과제로 첨단 의료복합단지(첨복단지) 재추진, 강원 오페라하우스 건립, 원주 공항 국제공항 승격을 꼽고 "이 사업들은 새로 시작하는 게 아니라 민선 8기 동안 상당 부분 진행돼 이제 마무리 단계에 들어서는 것들"이라며 "도지사 후보와 시장 후보가 끝까지 책임지고 완성하겠다"고 강조했다.

이어 "원주 첨복단지는 2009년 대구·오송에 밀려 탈락한 뒤 17년 동안 고배를 마신 사업"이라며 "그 사이 원주는 의료기기 산업의 비약적 성장으로 여건을 갖춘 만큼 이번에는 반드시 성공하겠다"고 재도전 의지를 밝혔다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김진태 도지사 후보(오른쪽)와 원강수 원주시장 후보가 공동공약을 발표했다. 2026.04.29 onemoregive@newspim.com

그는 "강원특별자치도 특별법이라는 강력한 무기가 있다"며 "첨단복합단지 지정 권한을 강원도지사에게 부여하고 국가는 지원하도록 하는 조항을 3차 개정안에 넣었으나 반영되지 않아 머리를 다시 깎는 한이 있더라도 4차 개정안에 재반영했다"고 설명했다.

김 후보는 "정부가 첨복단지 재추진을 공식 발표하도록 만드는 것이 또 하나의 축"이라며 "이 부분은 시장 후보와 협력해 중앙정부 설득에 나서겠다"고 말했다.

그는 "첨복단지가 지정되면 정부 예산과 민간 투자를 합쳐 1조원 규모 투자가 기대되고, 강원도 의료 AI(X) 산업(약 1조원 규모)과 시너지를 내 원주·강원의 신성장 축이 될 것"이라고 전망했다.

뒤를 이은 원강수 후보는 "2009년 첨복단지 탈락은 큰 아쉬움이었지만 지금의 원주는 그때와 질적으로 완전히 다르다"며 "한국반도체교육원, 엔비디아 인증 AI 교육센터 등 핵심 인재 양성 거점과 38개 우량 기업이 이미 입주해 실질적 성과를 내고 있다. 지금이야말로 원주를 국가 첨단 의료복합단지로 지정받을 최적기"라고 강조했다.

그는 또 옛 종축장 부지에 조성될 '강원 오페라하우스'에 대해 "지난 도정에서 약속했던 사업을 이어받아 완수하는 것"이라며 "제가 한 약속도 다 지키기 바쁜데 전임자가 한 약속까지 지키고 있다. 그만큼 시민 숙원사업이기 때문"이라고 말했다.

강원 오페라하우스는 2023년 12월 국비 30억원을 이미 확보해 사업 타당성을 중앙정부로부터 인정받은 사업으로 보조금관리법 시행령 개정에 따라 문체부 장관이 '거점 문화시설'로 지정하면 국비 지원이 가능한 제도적 기반이 마련된 상태다.

원 후보는 "2000석 규모 강원도 유일의 품격 있는 대형 공연장으로 추진하는 오페라하우스는 정치색을 따질 일이 아니라 관심과 의지, 그리고 예산의 문제"라며 "여야를 가리지 않고 원주 지역 국회의원들에게도 협력을 요청했고, 민주당 의원들도 도와주기로 했다"고 덧붙였다.

원주공항 국제공항 승격과 관련해 원 후보는 "원주 공항은 여객청사와 항공기 계류장이 멀리 떨어져 있어 터미널에서 티켓 발권 후 시내버스를 타고 일반 도로를 거쳐 활주로로 이동해야 하는 전국 유일의 비정상 구조"라며 "이제는 이용 편의와 안전을 위해 반드시 개선해야 한다"고 지적했다.

이에 김진태 강원도지사 후보는 "원주 공항 국제공항 승격을 위해 우선 국토부 '제7차 공항개발 종합계획'에 사업을 반영시키겠다"며 "관계기관과 협력을 통해 수도권·중부권을 포괄하는 거점공항으로 육성하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 "배후 인구를 강원도만으로 보면 안 되고, 수도권 동남부와 충북 북부를 포함하면 약 231만명 수준으로 충분한 수요가 있다"며 "인천·김포가 포화 상태인 상황에서 수도권 거점 국제공항 추가 설치지는 원주가 될 수밖에 없다"고 주장했다.

양양공항과의 관계에 대해서는 "한 광역단체에 국제공항은 하나라는 식의 접근은 맞지 않는다"며 "양양은 영동권·관광 특화 공항, 원주는 수도권 배후 거점 공항으로 역할을 분담할 수 있다"고 선을 그었다.

원강수 후보는 "현재 원주는 하루 두 차례 제주 노선을 운항하는 수준으로는 폭발적인 성장세를 감당할 수 없다"며 "국제공항 승격은 단순한 여행 편의가 아니라 물류·관광 대혁명"이라고 규정했다.

그는 "전 세계로 나가야 할 K-푸드, 반도체·AI 장비 등을 생산하는 원주의 제조기업들이 하늘길을 확보하면 물류비가 획기적으로 줄고, 원주는 중부권 최대 물류 거점으로 도약할 것"이라고 설명했다.

또 "국제공항을 통해 입국한 외국인 관광객들이 치악산, 소금산 그랜드밸리, 전통시장 등을 누비며 먹고 자고 즐기는 체류형 관광도시로 체질을 바꾸겠다"며 "천만 관광객 시대를 여는 결정적 열쇠가 될 것"이라고 강조했다.

지방선거 구도와 관련해 김진태 후보는 "선거는 지금부터고, 후보 대 후보 1대 1 구도로 가면 자신 있다"고 했다. 원강수 후보도 "지방선거는 대통령·당대표가 누구냐보다 시장이 누구냐가 중요하다"며 "인물론, 그동안의 성과, 약속을 지키는 정직성 등을 기준으로 원주 시민들이 판단할 것이라고 확신한다"고 말했다.

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