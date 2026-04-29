전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.30 (목)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

김진태·원강수, 원주권 3대 공동공약 발표…"첨복단지·오페라하우스·국제공항 완수"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘 김진태 강원도지사 후보와 원강수 원주시장 후보가 첨단의료복합단지 2차 지정, 강원 오페라하우스 완성, 원주공항 국제공항 승격을 3대 공동공약으로 발표했다.
  • 김 후보는 첨복단지가 지정되면 1조원 규모 투자가 기대되며 강원도 의료 AI 산업과 시너지를 내 원주의 신성장 축이 될 것이라고 전망했다.
  • 원 후보는 원주공항의 비정상 구조 개선과 국제공항 승격으로 물류·관광 대혁명을 이루고 천만 관광객 시대를 열겠다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김진태 후보, 원주공항 국제공항 승격 필요성...231만명 배후 인구로 수요 충분 주장
원강수, 강원 오페라하우스 사업 완수 약속…"시민 숙원사업이니 반드시 지킨다"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 김진태 강원도지사 후보와 원강수 원주시장 후보가 첨단의료복합단지 2차 지정과 원주공항 국제공항 승격, 강원 오페라하우스 완성 등 공동공약을 앞세우며 원주권 세몰이에 나섰다.

김진태 후보는 "도지사 후보와 시장 후보가 함께 공동 정책을 발표하는 뜻깊은 자리"라며 "원주와 관련된 가장 중요한 세 가지 과제를 엄선했다"고 밝혔다.

그는 3대 과제로 첨단 의료복합단지(첨복단지) 재추진, 강원 오페라하우스 건립, 원주 공항 국제공항 승격을 꼽고 "이 사업들은 새로 시작하는 게 아니라 민선 8기 동안 상당 부분 진행돼 이제 마무리 단계에 들어서는 것들"이라며 "도지사 후보와 시장 후보가 끝까지 책임지고 완성하겠다"고 강조했다.

이어 "원주 첨복단지는 2009년 대구·오송에 밀려 탈락한 뒤 17년 동안 고배를 마신 사업"이라며 "그 사이 원주는 의료기기 산업의 비약적 성장으로 여건을 갖춘 만큼 이번에는 반드시 성공하겠다"고 재도전 의지를 밝혔다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김진태 도지사 후보(오른쪽)와 원강수 원주시장 후보가 공동공약을 발표했다. 2026.04.29 onemoregive@newspim.com

그는 "강원특별자치도 특별법이라는 강력한 무기가 있다"며 "첨단복합단지 지정 권한을 강원도지사에게 부여하고 국가는 지원하도록 하는 조항을 3차 개정안에 넣었으나 반영되지 않아 머리를 다시 깎는 한이 있더라도 4차 개정안에 재반영했다"고 설명했다.

김 후보는 "정부가 첨복단지 재추진을 공식 발표하도록 만드는 것이 또 하나의 축"이라며 "이 부분은 시장 후보와 협력해 중앙정부 설득에 나서겠다"고 말했다.

그는 "첨복단지가 지정되면 정부 예산과 민간 투자를 합쳐 1조원 규모 투자가 기대되고, 강원도 의료 AI(X) 산업(약 1조원 규모)과 시너지를 내 원주·강원의 신성장 축이 될 것"이라고 전망했다.

뒤를 이은 원강수 후보는 "2009년 첨복단지 탈락은 큰 아쉬움이었지만 지금의 원주는 그때와 질적으로 완전히 다르다"며 "한국반도체교육원, 엔비디아 인증 AI 교육센터 등 핵심 인재 양성 거점과 38개 우량 기업이 이미 입주해 실질적 성과를 내고 있다. 지금이야말로 원주를 국가 첨단 의료복합단지로 지정받을 최적기"라고 강조했다.

그는 또 옛 종축장 부지에 조성될 '강원 오페라하우스'에 대해 "지난 도정에서 약속했던 사업을 이어받아 완수하는 것"이라며 "제가 한 약속도 다 지키기 바쁜데 전임자가 한 약속까지 지키고 있다. 그만큼 시민 숙원사업이기 때문"이라고 말했다.

강원 오페라하우스는 2023년 12월 국비 30억원을 이미 확보해 사업 타당성을 중앙정부로부터 인정받은 사업으로 보조금관리법 시행령 개정에 따라 문체부 장관이 '거점 문화시설'로 지정하면 국비 지원이 가능한 제도적 기반이 마련된 상태다.

원 후보는 "2000석 규모 강원도 유일의 품격 있는 대형 공연장으로 추진하는 오페라하우스는 정치색을 따질 일이 아니라 관심과 의지, 그리고 예산의 문제"라며 "여야를 가리지 않고 원주 지역 국회의원들에게도 협력을 요청했고, 민주당 의원들도 도와주기로 했다"고 덧붙였다.

원주공항 국제공항 승격과 관련해 원 후보는 "원주 공항은 여객청사와 항공기 계류장이 멀리 떨어져 있어 터미널에서 티켓 발권 후 시내버스를 타고 일반 도로를 거쳐 활주로로 이동해야 하는 전국 유일의 비정상 구조"라며 "이제는 이용 편의와 안전을 위해 반드시 개선해야 한다"고 지적했다.

이에 김진태 강원도지사 후보는 "원주 공항 국제공항 승격을 위해 우선 국토부 '제7차 공항개발 종합계획'에 사업을 반영시키겠다"며 "관계기관과 협력을 통해 수도권·중부권을 포괄하는 거점공항으로 육성하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 "배후 인구를 강원도만으로 보면 안 되고, 수도권 동남부와 충북 북부를 포함하면 약 231만명 수준으로 충분한 수요가 있다"며 "인천·김포가 포화 상태인 상황에서 수도권 거점 국제공항 추가 설치지는 원주가 될 수밖에 없다"고 주장했다.

양양공항과의 관계에 대해서는 "한 광역단체에 국제공항은 하나라는 식의 접근은 맞지 않는다"며 "양양은 영동권·관광 특화 공항, 원주는 수도권 배후 거점 공항으로 역할을 분담할 수 있다"고 선을 그었다.

원강수 후보는 "현재 원주는 하루 두 차례 제주 노선을 운항하는 수준으로는 폭발적인 성장세를 감당할 수 없다"며 "국제공항 승격은 단순한 여행 편의가 아니라 물류·관광 대혁명"이라고 규정했다.

그는 "전 세계로 나가야 할 K-푸드, 반도체·AI 장비 등을 생산하는 원주의 제조기업들이 하늘길을 확보하면 물류비가 획기적으로 줄고, 원주는 중부권 최대 물류 거점으로 도약할 것"이라고 설명했다.

또 "국제공항을 통해 입국한 외국인 관광객들이 치악산, 소금산 그랜드밸리, 전통시장 등을 누비며 먹고 자고 즐기는 체류형 관광도시로 체질을 바꾸겠다"며 "천만 관광객 시대를 여는 결정적 열쇠가 될 것"이라고 강조했다.

지방선거 구도와 관련해 김진태 후보는 "선거는 지금부터고, 후보 대 후보 1대 1 구도로 가면 자신 있다"고 했다. 원강수 후보도 "지방선거는 대통령·당대표가 누구냐보다 시장이 누구냐가 중요하다"며 "인물론, 그동안의 성과, 약속을 지키는 정직성 등을 기준으로 원주 시민들이 판단할 것이라고 확신한다"고 말했다.

 

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
사진
4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동